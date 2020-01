La directora Corina Fiorillo se alejó de la obra que protagonizarán Nacha Guevara y Moria Casán Crédito: Instagram

6 de enero de 2020 • 17:03

Todavía no debutaron y ya se quedaron sin directora. Corina Fiorillo, directora hasta hace unas horas de La gran depresión, que Moria Casán y Nacha Guevara estrenarán el 6 de febrero en el Multitabaris, renunció apenas un mes antes del debut. "Ante diferentes imposibilidades de poder concretar mi trabajo como estoy habituada ,he decidido correrme del proyecto #LAGRANDEPRESIÓN Decisión consensuada con la producción @faronijavier con la que me une un vínculo profesional, afectivo y con la que ya tenemos otros proyectos en marcha. Agradezco todo lo que me llevo y les deseo lo mejor a todo el equipo y a esa sala hermosa que es el @multiteatro #Multitabaris" tuiteó Fiorillo.

"Corina es lo más. La señora Nacha es lo más y la obra es fabulosa. Todo divino y perfecto pero hay ciertas cosas que no van. Hay fricciones. ¿Qué pasó? No sé mi amor". Así arrancó Moria Casán su programa Incorrectas, por América. "Cuando hay algunas fricciones que no son agradables ni desagradables, entonces me corro y soy una observadora. Corina es sumamente encantadora y hemos tenido un trato cordial; el otro día fuimos a comer sushi. Pero ella se corrió por desinteligencias con respecto a la dirección. No me interesa meterme en cosas que no me incumben: si me das el pan, no quiero amasar. Corina es sumamente prestigiosa, se ganó un premio Trinidad Guevara o algo así (sic). Ante algunos roces, ella prefiere otra cosa. Yo voy a un teatro a ensayar y ni me meto".

¿Fueron problemas con Nacha entonces los que alejaron a la directora del proyecto?, quisieron saber las panelistas de Moria. "Yo a Nacha la adoro, sino no trabajaría con ella; a esta altura no me banco ningún pan amargo. Yo soy geisha, obedezco, me sé la letra. Vamos a hacer cosas muy difíciles. En la historia somos dos mujeres regias, una que se está por suicidad, Nacha, y otra que es su mejor amiga, o sea yo. Entonces me llama a último momento y ahí empieza todo. Hay interés de verme en la comedia, que no hago desde Brujas", contó Moria.