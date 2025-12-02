Florinda Meza reveló cómo comenzó su relación con Roberto Gomez Bolaños y apuntó contra su biopic: “Es detestable”

En un mano a mano con Moria Casán, Florinda Meza habló de todo. La actriz mexicana se prestó al juego de la conductora y además de hablar de El Chavo del 8, el suceso de su vida, y de Roberto Gómez Bolaños, su gran amor, respondió sin culpas ni remordimientos a quienes la señalaron por haber sido la amante del célebre comediante. También apuntó contra la serie Chespirito, sin querer queriendo y habló de la herencia.

El envío de Moria arrancó con la presentación de Meza. Una “leyenda viva”, la definió la diva. Apenas apareció, la artista confió que le gusta reírse, incluso de su edad y de ella misma. Luego se sentó y el primer tema que tocó fue su historia de amor con Gómez Bolaños y la controversia que aún genera esa relación. “Desde que llegué al programa, a fines de los 70, Roberto siempre me cortejó”, recordó y señaló que para ella él era un señor mayor: se llevaban 20 años. “Yo no lo fiché, él me fichó a mí. Y quiero aclarar porque estamos en una época muy diferente, que no era acoso. Era cortejo”.

Cuando se conocieron. Gómez Bolaños ya era una figura muy famosa en México. Además, estaba casado y tenía seis hijos. “Conversábamos todos mucho y todo era muy grato. Él decía que yo era una joven muy madura. Y yo pensaba ‘ así les dice a todas’ pero cuando caiga voy a dejar de ser amena’”. Meza también señaló que en ese momento había una “doble moral”: tenía su hogar, pero al mismo tiempo era mujeriego. “Era encantador, por eso se le iban encima. Su conversación era linda y era muy simpático”.

“Cuando un hombre te hace reír siempre es un peligro”, señaló ya en primera persona, pero de inmediato reconoció que no cayó a los pies del actor apenas lo vio. “Durante cinco años puse una barrera y no pudo sacarme nada. Sabía que tenía una esposa y seis hijos”, resaltó. “Hay que ser muy tonta para hacer eso porque el día que riñes con la pareja te quedas sin la pareja y sin el trabajo. Él era el jefe”, agregó.

El primer contacto fue un beso y llegó después de mucho coqueteo. “Hay un dicho en México que dice ‘tanto va el cántaro a la fuente que se rompe’. Él me hacía poemas, dibujos a lápiz, yo volteaba y lo veía. Y aun estando de Doña Florinda o de Chimoltrufia, que no era precisamente muy agradable, él me estaba mirando”, rememoró. “¿Cuándo te puso horizontal?”, indagó, pícara, la conductora. “Pasó mucho tiempo”, reaccionó Meza.

Parte del elenco de Chespirito en una de las tantas giras que hacían en la década del 70 El Comercio Perú

“No le quité el marido a nadie”, protestó Meza cuando Moria usó esa frase. “No son un gancho o un anillo que se quita”, explicó. “Toda la vida me dijo que yo era su mujer ideal, pero yo pensaba que eso le decía a todas”, sumó. También contó que antes de Gómez Bolaños ella era virgen, que eran otros tiempos y que al ser en su casa la hermana mayor debía dar el ejemplo. “No era moralista, pero tenía otras metas. Fui hermana/mamá desde los 8 años y medio”.

Meza y Bolaños se encontraron por primera vez en el plano amoroso en Chile, el 12 de octubre de 1977. “Pero no volvió a suceder. Y él no lo aceptaba. No era mi meta ser amante de nadie”, aclaró. Meza recordó que evitó el contacto hasta que un día le dijo: “Si tu y yo comenzamos nuestra vida juntos, yo no quiero ser una más de tus mujeres. Quiero ser la mujer”. La respuesta definió el futuro de los dos. “Me dijo ‘cuando un vaso está lleno no le cabe nada más’“. Después de eso, él se fue a vivir con ella, y cumplió con su palabra.

Florinda Meza y Graciela Fernández, la primera mujer de Gómez Bolaños

Meza explicó que al principio “sufrieron mucho”. “En esa época no se ventilaban los problemas. Y además el adulterio en mi país era penado con diez años de cárcel. Si ella lo hubiera demandado, él habría ido a parar a la cárcel. Por eso me dijo ‘no te puedo prometer matrimonio porque no depende de mí”, destacó. Cuando Moria le aseguró que muchos le dijeron “trepadora”, la actriz aseveró que Graciela -la ex de Bolaños- nunca se refirió así de ella.

“¿Tenías lío con la familia? ¿Te hacían bullying?”, consultó Moria sobre su relación con la primera esposa de Gómez Bolaños y sus hijos. “No, nunca. Es más, viviendo él conmigo, mi relación con su exesposa era mejor que con cualquiera de sus hijos”, confió y explicó que conocía a su familia desde su ingreso al show. También aclaró, con vehemencia, que cuando comenzó su historia con Bolaños sus hijos ya no eran niños.

El hate de las redes y el conflicto con la serie

Una de las escenas de Chespirito, sin querer queriendo Gentileza

“En las redes sociales existe algo que no es libertad de expresión, es libertad de agresión”, manifestó cuando le preguntaron qué siente al leer que le dicen trepadora. “Hasta ahora, en todos los países que he andado y en México no he encontrado a nadie que me odie”, sumó y recordó una idea que siempre comentaba el comediante: que nadie lo odió cuando faltó a los sacramentos del matrimonio -”tener una esposa y fallar”- pero todos los criticaron cuando estuvo con una sola mujer. “Vivimos 40 años así”, se quejó Meza.

En su relato, Meza explicó que tuvo un ida y vuelta con Graciela por teléfono en ese momento, que ella era celosa, pero no “como la pintan” y que “Roberto jamás abandonó a sus hijos”. También contó que el actor la incluyó “poquito” en su testamento, que no le importó y que jamás le pidió dinero para los gastos de la casa.

Respecto a los derechos del Chavo del 8, la actriz Florinda Meza aclaró el año pasado que ella sería parte de cualquier negociación de compra porque también es autora @florindamezach1 - @florindamezach1

“A mí me molesta que ensucien su memoria y su legado”, se despachó contra la biopic Chespirito: sin querer queriendo. “Eso no es una biografía, es un cuento. Nada de ahí es cierto. Ahora´, dime si conocés algún cuento donde la madrastra sea la heroína”, planteó. “Yo ya sabía que a mí me aventarían hasta con la cama de la casa. Pero lo que fue detestable es que ensuciaran su memoria, su legado. Porque lo dejan como un hombre que abandonó a su familia, y fue un gran padre, un gran marido y un gran exmarido”, sostuvo. Además, reveló que ella tenía sus propias tarjetas de crédito y que lo que ahorraba de él lo usaba en la familia de él. “No en mí”, reafirmó.

“Si hubiera sido una frivolidad y si hubiera sido yo una ambiciosa trepadora, los hijos no hubieran recibido en 2006 ante notario y a instancia mía, casi un millón de dólares cada uno. Dinero que yo ahorré, que yo administré de nuestro trabajo”, repasó.

Un triste final

Meza recordó que ella continuó trabajando a la par de Gómez Bolaño y que en el momento que él enfermó, dejó todo para cuidarlo. “Era una enfermedad muy demandante, él murió de Parkinson”, repasó la actriz. Luego, aseguró que en los casos de enfermedades demenciales hay que tener mucha paciencia, indulgencia y gran humanidad. “Hay momentos muy buenos, por las medicaciones, pero también hay momentos inclusive violentos”, sostuvo. Luego, compartió que tuvo una muerte tranquila. “Exhaló”, repasó y confió que se fue mientras estaba en sus brazos.