Rating: cómo le fue a Moria Casán con la China Suárez y cuánto midió Mario Pergolini con Ricardo Darín de invitado

Desde que Adrián Suar realizó varios cambios en pantalla, eltrece viene surfeando la ola en materia de rating. Logró estabilizar la noche con la dupla Guido Kaczka y Mario Pergolini, mejoraron los números de Telenoche y a partir de que Moria Casán llegó a las mañanas del canal achicó la diferencia con A la Barbarossa. Buenos resultados para una televisión que pierde televidentes semana tras semana.

En su primera semana, la diva promedió 2,3 puntos de rating y su marca más alta fue el día del debut, que logró con 2,7 puntos. Pero este lunes, la entrevista con la China Suárez no solo dejó mucha tela para cortar, sino que le dio a La mañana con Moria su mejor marca, ya que se posicionó con 3 puntos segunda en la franja y quedó a 0,8 décimas de Georgina Barbarossa, que lideró la mañana. En la charla, la actriz dio detalles sobre el comienzo de la relación con Mauro Icardi, apuntó sin nombrarlo contra Benjamín Vicuña y adelantó qué gran paso dará la pareja.

“Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada ´esa boquita´. Tiene algo con la boca”, recordó Suárez sobre el comienzo del vínculo con Icardi y agregó: “Fue una conexión muy fuerte. Después explotó todo. No hablamos durante tres años”.

Además confesó: ”Es la primera vez que me pasa que soy mejor amiga de él. Me pasó mucho con otras parejas que tenés que estar pensando qué decir para que no se ofenda, o por los celos”. En un ida y vuelta muy distendido, la actriz habló de todo y La mañana con Moria llegó a un pico de 3,8 puntos. El buen piso que dejó Moria permitió que Puro show logre un buen promedio de 3,4, una de las mejores marcas del ciclo de espectáculos de eltrece.

Pero La mañana con Moria dio una sorpresa este martes cuando después de repasar lo que no se vio de la nota con la China, la diva se emocionó recordando a Mario Castiglione y el rating trepó a 3,6 puntos. Luego el programa devino en un debate sobre la difícil relación con los ex y María Fernanda Callejón dio detalles de las negociaciones por alimentos con su ex, Ricardo Diotto. El efecto “China Suárez” benefició al programa y hoy también obtuvo buenos resultados en materia de audiencia, números que eltrece no tenía en ese segmento horario.

Pergolini y un mano a mano con Darín

Otro día perdido logró con el correr de los meses consolidar sus números de rating. Si bien al comienzo le costó a Mario Pergolini encontrar a su audiencia, con el paso de los programas, el late show de eltrece construyó un espacio con producción, buenos invitados, sin la presión del minuto a minuto de rating y una inversión importante de presupuesto. El viernes pasado, con la entrevista a la China Suárez consiguió el promedio más alto desde su debut: 7,1 puntos. Pero el ciclo es mucho más que una nota de impacto mediático y esto se pudo ver en el divertido mano a mano que tuvo con Ricardo Darín. El actor adelantó que habrá más temporadas de El Eternauta, se refirió a la polémica que despertaron sus declaraciones en el programa de Mirtha Legrand e hizo estallar de risa a todos con una divertida anécdota sobre su ciudadanía española.

El ciclo de eltrece arrancó con los buenos números que le dejó Guido Kazcka que promedió 5,8 puntos y quedó segundo en la franja detrás de Pasapalabra que cosechó 8,7 puntos. En Buenas noches familia se presentó un grupo de bomberos de Salto que armaron una banda de cumbia temática para terminar el nuevo cuartel. El equipo viene desde hace 20 años tratando de finalizar sin éxito la obra y la última inundación los castigó muy fuerte. Después de cantar varias canciones muy populares, el público los premió donando más de 25 millones de pesos.

Luego llegó el turno de Pergolini con el esperado mano a mano con Ricardo Darín: el actor confirmó que habrá varias temporadas de El Eternauta, ficción que causó un alto impacto a nivel mundial cuando se estrenó en Netflix. “El 2026 lo tengo ocupado con la filmación de la serie”, admitió y el conductor repreguntó: “¿El 27 ya también tenés algunos proyectos?” “Sí, porque El Eternauta no termina en la segunda temporada. De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí, obviamente”.

El programa promedió 4,5 puntos, números habituales para el ciclo de Pergolini que se mantuvo detrás de MasterChef Celebrity, que fue lo más visto del día con un promedio de 14 puntos, en la primera parte, y 9, en la segunda. En la gala de beneficios, donde los famosos tuvieron que cocinar una saltimbocca a la romana, las medallas de oro y de plata fueron para Sofi Martínez y Agustín “Cachete” Sierra, respectivamente.