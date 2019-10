La actriz Liu Yifei, como Hua Mulán

Esta semana se difundieron nuevas imágenes de lo que será la remake de Mulán en live action y que llegará a la Argentina el 26 de marzo de 2020. Allí se puede ver a la princesa de Disney, protagonizada por Liu Yifei, vestida de hombre para poder ser parte de los guerreros que defenderán al imperio de Kumandra de los invasores.

Según informa la revista Empire, este nuevo film no tendrá las canciones de la versión de 1998 y tampoco estará su compinche, Mushu, el dragón gracioso y sabio. Por lo que se centrará más en la epopeya histórica sobre la cual se basaba la leyenda china original.

EN Mulán no estará el simpático dragón sabio Mushu, será una producción de tipo épica con batallas y paisajes grandiosos Crédito: Fuente Empire

"Estamos pensando en cómo [los directores] David Lean o [Akira] Kurosawa podrían abordar algo como esto", dijo el productor Jason T. Reed a Empire haciendo referencia a films como Lawrence Of Arabia y Ran. Así, la intención de esta nueva versión sería mostrar grandes batallas y paisajes de ensueño.

Recordemos que la actriz Liu Yifei brilló en films como El reino prohibido y Once Upon a Time. El elenco lo completan Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei-Pei, Nelson Lee, Chum Ehelepola, Gong Li, y Jet Li. El film está dirigido por el director Niki Caro y producido por Reed, Chris Bender y Jake Weiner.

La leyenda de Mulán

Mulán se basa en una leyenda china sobre una joven que cuando su padre, de avanza edad y enfermo, recibió la orden de ir a la guerra decidió ella misma tomar su lugar y unirse al ejército que estaba compuesto netamente por hombres. Fue así que Mulán se disfrazó de muchacho y combatió codo a codo con sus compañeros en el campo de batalla.

La joven estuvo muchos años combatiendo sin que nadie descubriera que era una mujer. Tras ganar muchas medallas por proteger el reino de los invasores y terminar su servicio, le ofrecieron un puesto de alto rango en la corte. No obstante, ella prefirió volver a su pueblo natal.

Al regresar, sus padres y su familia la recibieron felices. Más tarde, visitó a sus compañeros de batalla, pero ya vestida de mujer y ellos se sorprendieron. Desde la leyenda china se destaca la lealtad, la sabiduría, la valentía y el sacrificio que esa mujer hizo para cuidar a su familia.