De qué trata el acuerdo entre Disney y Open AI

Las empresas Walt Disney y OpenAI anunciaron un pacto de licencia por tres años, que les permitirá a los usuarios de todo el mundo generar videos cortos de inteligencia artificial utilizando más de 200 personajes icónicos de las principales franquicias de la productora. La alianza incluye una inversión de 1000 millones de dólares por parte de Disney en la empresa tecnológica, consolidando una colaboración que busca expandir las oportunidades creativas a través de la IA generativa.

El nuevo acuerdo entre Disney y Open IA

Según el anuncio, los fans podrán producir y compartir contenido generado por IA con personajes de las franquicias de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars. Las compañías indicaron en un comunicado emitido en conjunto que esto se podrá realizar en la plataforma de generación de videos Sora —propiedad de OpenAI— y en ChatGPT.

El acuerdo entre Disney y OpenAI permite a los usuarios crear videos cortos con más de 200 personajes emblemáticos de Disney mediante inteligencia artificial Michael Dwyer - AP

Entre los personajes disponibles para las creaciones de los fans se encuentran Mickey y Minnie Mouse, Elsa de Frozen, y héroes de Marvel como Iron Man y el Capitán América. También se incluyen íconos de La guerra de las galaxias, como Darth Vader y Yoda. El acuerdo establece que no incluye las voces de los actores ni el parecido físico con ellos.

Las empresas también indicaron en el comunicado que una selección de los videos que los usuarios realizan podrá verse en streaming en la plataforma Disney+.

El contenido disponible en Sora y ChatGPT

La asociación con OpenAI implica una inversión de 1000 millones de dólares por parte de Disney. La empresa tiene la posibilidad de adquirir acciones adicionales en la compañía creadora de ChatGPT.

El director general de Disney, Bob Iger, declaró sobre el pacto: “El rápido desarrollo de la IA es un momento importante para nuestra industria” y añadió que la alianza con OpenAI ofrecerá al grupo “oportunidades más amplias a través de la IA generativa”. El director general de la compañía remarcó que esto se logrará “Respetando y protegiendo al mismo tiempo a los creadores y su trabajo”.

El acuerdo entre Disney y OpenAI se extiende por tres años e incluye una inversión de 1000 millones de dólares por parte de la compañía de entretenimiento Francois Mori - AP

El CEO de OpenAI, Sam Altman, también se citó en el comunicado y afirmó que este acuerdo “muestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable”.

Inversión, tecnología interna y compromiso de responsabilidad

Ambas compañías enfatizaron un compromiso sólido con el uso responsable de la IA y la empresa de inteligencia artificial se comprometió a aplicar políticas y controles apropiados para cada edad, con el objetivo de evitar la generación de contenido ilegal o dañino. También busca proteger los derechos de autor.

El acuerdo entre Disney y OpenAI permite a los usuarios crear contenido con personajes de las franquicias en ChatGPT Shutterstock - Shutterstock

La compañía de entretenimiento utilizará las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) de OpenAI para crear nuevos productos y herramientas. Disney se convirtió así en uno de los principales clientes de la firma tecnológica. Las empresas afirmaron que Disney también desplegará ChatGPT para sus empleados.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.