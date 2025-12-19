Por qué ESPN utiliza un crespón negro en su canales de TV

Una señal de luto atravesó este jueves la pantalla de ESPN en todas sus transmisiones. La cadena deportiva decidió incorporar un lazo negro en sus señales de televisión como muestra de respeto y homenaje tras la muerte de Diego Lerner, el ejecutivo argentino que hasta hace pocas semanas se desempeñó como presidente de The Walt Disney Company Latin America. Su fallecimiento generó un fuerte impacto en la industria de los medios y motivó este gesto simbólico que no pasó desapercibido para la audiencia.

Por este motivo, las distintas señales de ESPN que se emiten en la Argentina —ESPN 1, 2, 3 y 4— incorporaron una cinta negra de duelo en pantalla. Por lo que se dio a conocer, el gesto se mantendrá durante las próximas horas en la programación local como señal de respeto.

La muerte de Diego Lerner conmocionó al mundo de los medios y motivó un homenaje en las señales de ESPN Fabian Marelli

La confirmación oficial llegó a través del CEO de The Walt Disney Company, Bob Iger, quien se expresó tras conocerse la noticia. “Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego, así como a sus amigos y a todos los que se ven afectados por esta pérdida”, señaló en un comunicado.

En ese mismo mensaje, Iger destacó la huella que Lerner dejó dentro de la compañía y a nivel personal. “Sé que hablo en nombre de todos en Disney al reconocer cuánto se lo va a extrañar”, afirmó y agradeció especialmente los casi 35 años de trabajo conjunto y amistad que compartieron, palabras que reflejaron el impacto de su fallecimiento.

La muerte de Diego Lerner

El fallecimiento de Lerner provocó una fuerte conmoción en el mundo del entretenimiento y los medios de comunicación, un ámbito en el que tuvo un rol protagónico durante más de 30 años y dejó una marca profunda tanto a nivel local como internacional.

Aunque se formó como abogado, Diego desarrolló una destacada carrera empresarial ligada a The Walt Disney Company, a la que se sumó a comienzos de los años ’90. Desde entonces, fue una pieza clave en el proceso de llegada y expansión de la compañía en América Latina, ganando protagonismo como uno de los ejecutivos más influyentes del sector en la región.

Diego Lerner fue presidente de Disney América Latina P.KREIMBUHL

En sus primeros pasos dentro del grupo, ocupó el cargo de Director Ejecutivo de las áreas de Video y Televisión. Con el correr de los años 2000, acompañó y lideró la consolidación de la televisión paga en Latinoamérica y el lanzamiento de las señales Disney Channel en distintos países, un movimiento estratégico que impulsó el crecimiento y la presencia de la marca en el mercado regional.

Su impronta también fue determinante en el desarrollo del área deportiva, especialmente en la Argentina, donde tuvo un papel central en la estrategia de transmisión del fútbol y en acuerdos vigentes a largo plazo. Además, fue una figura clave en el proceso de fusión entre ESPN y Fox Sports. Tras ocupar la presidencia de Disney en Europa, Medio Oriente y África entre 2009 y 2017, regresó a la región para asumir en 2018 como presidente de Disney Latin America.

Hace pocas semanas, la compañía lo había distinguido como Presidente Honorario en reconocimiento a su aporte y legado, coronando una trayectoria marcada por la innovación y el impulso al contenido local.