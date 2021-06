Murió a los 74 años el actor Ernie Lively, padre de Blake Lively

Ernie Lively, padre de Blake Lively, murió a los 74 años. El actor que fue parte de la historia de Hollywood durante cinco décadas perdió la vida en Los Ángeles debido a complicaciones cardíacas, según informó su representante a la revista People.

El actor había nacido el 29 de febrero de 1947 y era conocido por sus trabajos en varios programas de televisión como The Dukes of Hazzard, Turner & Hooch, Falcon Crest, Malibu Shores, Los Expedientes Secretos X, The West Wing, That ’70s Show y Murder. También participó de films como Mulholland Falls, Los Beverly ricos, Pasajero 57, Amor de verano, Muerte en el barrio japonés, Air America y Shocker. Además interpretó al padre de Blake en Un verano en pantalones y su secuela [último film del que participó].

Padre de ocho hijos, cinco de ellos con Elaine, su esposa por 42 años y madre de Blake, y abuelo de nueve, Ernie Lively fue Capitán de los marines norteamericanos, con quienes combatió en la guerra de Vietnam. Antes había sido profesor de inglés.

Sus problemas cardíacos habían sido noticia en 2013 cuando se sometió a una cirugía. Por ese entonces, tras darse cuenta de que su corazón no funcionaba bien, visitó al especialista Amit Patel, profesor de la División de Cirugía Cardiotorácica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah, y se convirtió en el primer paciente conocido en someterse a una terapia génica retrógrada para el corazón. El innovador procedimiento incluyó inyectar sus propias células madre en su corazón para reparar músculos y arterias dañados. “Me desperté la otra mañana y le dije a mi esposa: ‘No me había sentido tan bien en años’”, había dicho en ese entonces a People.

Además de Blake Lively, otros cuatro de sus hijos siguieron sus pasos: Eric (So Weird), Robyn (Twin Peaks), Lori (ER, Viaje a las Estrellas: Abismo Espacial Nueve) y Jason (National Lampoon’s European Vacation).

.

LA NACION