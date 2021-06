Las polémicas declaraciones del Indio Solari: “Se han robado el país”

Además de hablar de su presente musical, el Indio Solari efectuó una serie de declaraciones polémicas sobre la política argentina en charla por Radio Provincia con su amigo y biógrafo, el periodista Marcelo Figueras. El cantante reiteró su apoyo al Gobierno -en particular, al manejo de la crisis sanitaria- y sus diferencias con la administración del expresidente Mauricio Macri.

“No vi a nadie de ese régimen complicado con la cana”, polemizó Carlos “Indio” Solari sobre la gestión de Cambiemos. A su vez, el excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota criticó duramente a quienes cuestionan las medidas impuestas por el actual Ejecutivo Nacional para hacer frente a la pandemia. “Hay un montón de gente implicada en el delirio, es casi genocidio esta pelea contra la vacunación y la pelea contra el Gobierno para que sea lo menos riesgosa posible la pandemia”, opinó. En esa misma línea, mencionó: “Los palos en la rueda que ponen los noticieros de los canales adeptos a la locura” y agregó: “No puedo entender con qué cara dicen esas cosas”.

Ya en enero pasado, Solari había criticado la gestión de Macri e incluso a sus votantes: “¿Cómo hacés para olvidar que cada vez que vienen a desembarcar afanan todo lo que pueden? Ahora están recorriendo el mundo y nadie les dice que vengan. Espero que pase cuanto antes porque se han robado el país. No es que se llevaron un vueltito. Son fortunas internacionales que no están más acá y dinero que está en el exterior”.

Si bien mantuvo un perfil bajo a lo largo de su carrera, en los últimos años Solari participó más activamente de la conversación mediática y -en líneas generales y pese a que rechaza el encasillamiento ideológico- se alineó discursivamente con el kirchnerismo. “Si la pandemia nos tocaba hace dos años moríamos todos. Porque ese es el espíritu de esa gente. Se dicen libertarios y me parece una locura”, manifestó.

El primer antecedente de esa transformación fue el mensaje que le envió en 2010 al entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández, a raíz de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. “De ser posible y cuando creas oportuno, acercale a la señora Presidenta -Cristina Kirchner- el mínimo significado de nuestra sincera tristeza”, escribió el músico en un comunicado firmado por “Indio y Familia”, unos días antes de presentarse con su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en Tandil.

Cinco años después, en 2015, Fernández contó en una entrevista con Página 12 que Solari le “había escrito unas líneas” para felicitarlo por su candidatura a la gobernación bonaerense. Sin embargo, la derrota del exjefe de Gabinete a manos de María Eugenia Vidal resultó decisiva para la posterior elección de Macri como presidente, hito que consolidaría el posicionamiento político del cantante como firme opositor del proyecto de Cambiemos.

En 2017, luego de los trágicos sucesos de su último recital -dos muertos y decenas de heridos en Olavarría-, Solari publicó una carta en la que anunció que se tomaría un “descanso prolongado”. Uno de los argumentos que enumeró en su descargo fue la percepción que, según él, había sido instalada en la opinión pública sobre sus posturas políticas. “Estoy usando estos días para explicar (una vez más) que no soy un militante [..]. Debo creer que, en justicia, nunca les ha interesado mi manera de actuar políticamente. Están convencidos de su mirada y de sus actos, viéndolos como los únicos gestos posibles y efectivos para pulsear con los eternos dueños del poder”, escribió.

“He acompañado, con expresiones de ciudadano elogiosas, decisiones que tomó la administración Kirchner toda vez que en una entrevista me preguntaron algo al respecto. Eso me ha transformado para muchos en la ‘rata kirchnerista’”, continuó. “Sin embargo, mi manera de oponerme a los “círculos dominantes’, del color que sean, no llega a transformarme en algo con similar poder”, sostuvo.

No obstante, su postura dentro de la “grieta” política se acentuó hacia el final de la gestión de Cambiemos. “Estoy como el culo, no por la enfermedad -de Parkinson- sino por cómo están las cosas en el país”, expresó en agosto de 2019, unos días antes de las elecciones primarias. “Me encantaría fusionarme emocionalmente con la sociedad, pero no puedo porque la sociedad lo puso a este hombre ahí”, dijo en la misma entrevista radial, refiriéndose a Mauricio Macri. “De alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no me tengo que ir yo”, agregó.

Por otro lado, en cuanto a las denuncias de corrupción contra Cristina Kirchner, Solari sostuvo: “Si todavía no la embocaron es porque está muy difícil encontrarle algo”.

El 10 de diciembre de 2019, el músico no tardó en expresar -aunque sutilmente- su apoyo al gobierno de Alberto Fernández, publicando en sus redes sociales una foto junto a un busto de Eva Perón unas horas después de que el actual presidente asumiera en funciones.

