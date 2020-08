Murió el actor mexicano Manuel "El Loco" Valdés, padre de Cristian Castro

El actor y humorista tenía 89 años

Manuel "El Loco" Valdés murió en la madrugada del viernes, a los 89 años, según informó Marcos, uno de sus trece hijos.

El actor y comediante había sido diagnosticado de cáncer de piel tres años atrás, y venía batallando con esa enfermedad desde entonces. Según revelaron sus familiares, su salud se había deteriorado mucho en los últimos meses y sufría, además, de problemas respiratorios.

Valdés además era padre de Cristian Castro -producto de su relación con la estrella de las telenovelas Verónica Castro- y hermano de otros grandes del cine y la televisión mexicana: Germán Tin-Tán Valdés y Ramón Valdés, recordado por su papel de "Don Ramón" en El Chavo del ocho.

Nacido el 29 de enero de 1931 en Ciudad Juárez, "El Loco" fue parte de la llamada "Época de Oro del cine mexicano" y participó de películas como Dos fantasmas y una muchacha, El Capitán Mantarraya y Los fantasmas burlones.

Con una foto y la siguiente frase: "QEPD MANU", Verónica, quien se separó del humorista tras descubrir que le era infiel, despidió al padre de su hijo, de quien se enamoró durante la puesta en escena de Don Juan Tenorio, en 1973. Un año después nacería el intérprete de "Lloran las rosas".

"Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia", había contado el artista, quien recién se reencontró con el hijo que tuvo con Verónica Castro treinta años después de su nacimiento. En varias oportunidades, Cristan ha asegurado que no sentía a Manuel como su padre sino más bien como un amigo.