Murió Claudia Schijman, actriz de El eternauta y Menem

La asociación argentina de actores despidió hoy a Claudia Schijman, actriz y docente de reconocida trayectoria que entre sus últimos trabajos en TV formó parte del elenco de las series El eternauta y Menem. Tenía 66 años.

Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística, se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos.https://t.co/2JcFKNg68O pic.twitter.com/3RESgFd6Vw — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) October 26, 2025

En la ficción de Netflix basada en la novela gráfica de Francisco Solano López y Héctor Germán Oesterheld, Schijman apareció como una de las integrantes del grupo de sobrevivientes que tras el apocalipsis queda refugiado en la parroquia a la que llegan Juan Salvo (Ricardo Darín) y Favalli (César Troncoso) en su camino en busca de respuestas.

Nacida el 8 de agosto de 1959, Schijman se formó con maestros de actores como Ricardo Bartis, Norman Briski y Guillermo Angelelli y debutó en TV a principios de los años 90 cuando participó del ciclo El Palacio de la risa, con Antonio Gasalla, con quien luego trabajó también en los programas Gasalla en Telefe y Gasalla en Libertad.

Desde aquel momento, Schijman sumó apariciones en ficciones como Verdad Consecuencia, Trillizos, Buenos vecinos, Malandras, Disputas, Hechizada, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones y Soy tu fan, entre otras.

Por el lado del cine apareció en las películas Cohen vs. Rosi, Tres esposas, Diario para un cuento, Flipper, Pendeja, payasa y gorda; En peligro, Los cipreses, Terminal, La felicidad es una leyenda urbana, Mi reino por un platillo volador, Evita, de Alan Parkler y Corazón iluminado, de Héctor Babenco, entre otras.

Su labor teatral incluyó las obras Brebaje, Erecto, Las descamisadas, una gesta, ganadora del primer premio del concurso de obras inéditas de teatro (2015) del Fondo Nacional de las Artes; Éxodo, Yo escribo. Vos dibujás, del dramaturgo y director Federico León, junto al que también trabajó en Las multitudes, un proyecto que se presentó en el IX Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA).

Reconocida también por su participación en publicidades, bautizada como la Rosy de Palma argentina por los directores de casting que la convocaban, Schijman resaltaba siempre el “honor de haber trabajado con Antonio Gasalla”, aunque sus intereses no se limitaban a hacer humor. “Mi carrera siempre estuvo relacionada con la comedia, pero no por una elección directa. En realidad tengo ganas de llorar, quisiera llorar mucho”, decía un poco en broma la actriz, en una entrevista publicada en LA NACION en 2001.

Además de sus experiencias frente a las cámaras y sobre el escenario, Schijtman también se dedicaba a la docencia: brindó talleres de actuación en el Hospital Borda, la clínica psiquiátrica Santa María y el Centro Cultural Ricardo Rojas.