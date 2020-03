Murió la actriz y cantante Donna Caroll, a los 80 años

Donna Caroll murió Fuente: Archivo

31 de marzo de 2020 • 09:38

La actriz y cantante argentina Donna Caroll murió hoy a sus 80 años . Estuvo internada en el Sanatorio Güemes durante quince días y el viernes había sufrido un paro cardíaco . Murió esta madrugada y su hija fue quien confirmó la triste noticia a LA NACION .

Marisa Ini , la hija de Caroll, despidió además a su madre con sentidas palabras en un posteo de Facebook: "El cielo está llorando. Se fue de gira mi mamá, Donna Caroll, la peleó hasta el final. Ya está cantando con los ángeles".

Linda René Abadi , más conocida como Donna Caroll, apasionada por el jazz y una voz muy popular durante los años '60.

La cantante incursionó también como solista en varios países: Francia, México, Estados Unidos, Egipto, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y también hizo especiales televisivos para la BBC de Londres y la RAI de Italia.

En diálogo con este medio, la hija de la cantante comentó que la salud de Caroll había desmejorado durante los últimos años: "Se cayó y se fracturó la columna, y eso la amargó muchísimo. Después vinieron enfermedades pulmonares, que terminaron en una neumonía".

Donna Caroll y Oscar López Ruiz: un amor eterno

Caroll estaba casada con el músico Oscar López Ruiz , guitarrista del Quinteto de Piazzolla, desde 1966. Aquellos 54 años de amor tuvieron como base fundamental la música, ya que ambos compartían una gran admiración por Frank Sinatra, e incluso estuvieron al frente de espectáculos juntos.

En 2008 presentaron "Sinatra Op. 2: A nuestra manera", un show musical que brindaban en la Biblioteca Café. La cantante y el músico contaban anécdotas sobre su ídolo y lo combinaban con canciones. Por ese entonces, Caroll reveló que leyó varias biografías, autorizadas y no autorizadas de Sinatra: "Me traje de Nueva York, adonde voy a cantar todos los años, cuatro libros para el espectáculo anterior. Ahora me traje más libros de los cuales saqué nuevas anécdotas y supe de otras mujeres con las que estuvo, de las conocidas, porque las desconocidas... ¡eran legiones!".

Más de una década atrás, en una entrevista con LA NACION , la artista comentó cuál era el secreto de un amor tan duradero: "No nos hemos movido de lo que nos gusta hacer. Nos han propuesto hacer cosas más comerciales, pero si no nos representa sería una gran mentira. Yo siempre me mantuve en una línea, básicamente el jazz, y de vez en cuando hacía alguna variante, como bossa nova o alguna cosa de Piazzolla."