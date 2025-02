Murió Alice Hirson, conocida por su participaciones en Dallas y por su rol como madre de Ellen DeGeneres en una popular sitcom

Alice Hirson, quien mantuvo roles estables en las novelas norteamericanas Another World y One Life to live durante los 70, antes de formar parte del elenco del icónico drama Dallas, y que fue luego más conocida por convertirse en la madre de la comediante Ellen Degeneres en la serie Ellen, murió en Los Ángeles, a los 95 años.

El actor de General Hospital Chris Mackenna, amigo de Hirson, compartió la noticia desde su cuenta de Instagram: “Alice Hirson brilló con su luz en este mundo por 95 gloriosos años. Mi familia y yo fuimos bendecidos por haberla tenido en nuestras vidas, aunque haya sido por poco tiempo. Una mujer inolvidable. Sus últimas palabras fueron: “Es lindo tener a un público presente”. Muchas gracias Alice. Buenas noches, leyenda”.

Aunque la actriz falleció el pasado 14 de febrero, la noticia se conoció este viernes. Nacida el 10 de marzo de 1929, como Alice Corrine Thorsell en Brooklyn y criada en Long Island, Hirson asistió y se graduó en la Academia de arte dramático de la Universidad de Nueva York, en 1948. En 1964 hizo una aparición en Broadway en la obra Traveller Without Luggage, protagonizada por Mildred Dunnock y Ben Gazzara; y en 1966 apareció en la obra de Paul Weiss The Investigation, ambientada durante los juicios de Auschwitz. Regresó al teatro en 1971 con un rol en la obra de Robert Anderson Solitaire/Double solitaire.

Uno de sus personajes más recordados fue el de Lois Morgan, madre del personaje encarnado por la conductora y comediante Ellen DeGeneres en la sitcom Ellen. Fue en ese rol que Hirson formó parte de uno de los momentos más controversiales en la historia de la televisión norteamericana durante la década de los 90. Luego de que el personaje de DeGeneres confesó ser gay en “The puppy episode”, emitido en abril de 1997, es en el episodio “Hello Muddah, hello faddah”, del 7 de mayo del mismo año, donde la protagonista revela su secreto a sus padres, incluyendo al personaje de Hirson, quien recibe la noticia con decepción.

Hirson en una escena de Ellen, junto con la comediante Ellen DeGeneres twitter

En el mismo episodio, Ellen termina convenciendo a su madre de acompañarla a una reunión de un grupo de apoyo como Pflag -Padres, Familiares y Amigos de Lesbianas y Gays-. Durante el transcurso de la sitcom, la actriz apareció en 28 episodios entre los años 1994 y 1998.

Además de su rol en Ellen, Hirson es quizás más conocida por su aparición recurrente en Dallas (1982-1988) como Mavis Anderson, la mejor amiga de Miss Ellie, interpretada por Barbara Bel Geddes. Durante su participación en la serie, Hirson ya era una actriz reconocida por sus papeles como invitada en shows como Maude, The Other Side of Dawn, The Waltons, Family, Barnaby Jones, Taxi y Quincy M.E., entre otros.

Luego de Dallas, Hirson participó en programas como Murphy Brown, St. Elsewhere, NYPD Blue y en algunos episodios de la comedia familiar Tres por tres, como Claire Tanner, la madre de Danny Tanner, interpretado por Bob Saget. En cuanto a su filmografía, la actriz destacó en películas como Casi, casi una mafia (1971) y Desde el jardín (1979). En los 80 participó en Mass appeal (1984), Mi primer éxito (1989), La pícara recluta (1980) y La venganza de los nerds (1984). A principios de los 2000, se la vio en La casa de cristal (2001), en la serie Caso cerrado y en ocho episodios de El séptimo cielo.

