Murió Annabel Schofield, actriz de Dallas, a los 62 años

La modelo y actriz Annabel Schofield, conocida por su participación en la serie televisiva Dallas, murió el pasado fin de semana en Los Ángeles a los 62 años como consecuencia de un cáncer.

En los últimos meses, la intérprete había hecho público su delicado estado de salud a través de las redes sociales y llegó a compartir con sus seguidores parte del proceso que atravesaba. Además, lanzó una campaña en GoFundMe para afrontar los gastos médicos derivados de su tratamiento.

Cómo fueron sus últimos meses de vida

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, con fecha de enero, explicaba que había sido sometida a una cirugía para extirpar un tumor en la cavidad nasal. Aquella intervención formó parte de una lucha contra la enfermedad que finalmente no logró superar. “Después de una semana de análisis de sangre, una resonancia magnética, un escaneo y una visita al médico, tengo que enfrentar una cirugía de emergencia mañana”, escribió en ese momento.

Nacida en Gales, Annabel Schofield decidió dar el salto definitivo de las pasarelas a la actuación tras mudarse a Los Ángeles en los años 80 Patrick McMullan - Patrick McMullan

Ese mismo mes, también apuntaba en otro mensaje: “Queridos amigos y seguidores. He actualizado mi GoFundMe para reflejar los últimos acontecimientos, especialmente mi reciente cirugía. Fue muy emocionante finalmente terminar esto, pero aún no estoy fuera de peligro. Estoy muy emocionada, pero esperando saber si necesito más quimioterapia o radiación. Esto parece no terminar nunca”.

Schofield compartió detalles de su tratamiento médico en los meses previos a su fallecimiento.

En esa publicación, la actriz expresaba su esperanza ante los estudios médicos que debía realizarse: “Esperemos que la resonancia magnética de esta semana revele una imagen clara. El enlace está en mi biografía y cada donación ayuda, no importa cuán grande o pequeña sea. Estoy muy cansada de pedir ayuda, pero no tengo opción hasta que pueda volver al trabajo. Mucho amor a todos los que me han ayudado hasta ahora. Todo es bienvenido”.

La actriz, en su papel de Laurel Ellis en la serie Dallas Captura de video

Sus inicios

Nacida el 4 de septiembre de 1963 en Llanelli, Gales, Schofield estuvo desde chica vinculada a la industria del cine por la profesión de su padre, el productor británico John D. Schofield. El nombre de su progenitor figura en títulos de peso en la industria como Jerry Maguire y Mejor imposible. Ese entorno influyó en su temprana familiaridad con el mundo del espectáculo.

Antes de dar el salto a la actuación, la intérprete llegó a construir una sólida carrera como modelo internacional. En el Londres de los años 80 se convirtió en una figura habitual de la escena de la moda.

La modelo, junto a su padre, el productor británico John D. Schofield Paul Harris - Archive Photos

Representada por la agencia Take Two, participó en campañas que la posicionaron como uno de los rostros destacados de la década y trabajó para marcas de prestigio como Yves Saint Laurent y Versace. También fue imagen de firmas como Rimmel y Revlon.

Schofield brilló como modelo internacional y fue rostro de destacadas campañas de moda y belleza Paul Harris - Archive Photos

En pleno auge profesional, decidió trasladarse a Los Ángeles con la intención de abrirse camino como actriz. Su papel más recordado fue el de Laurel Ellis en la undécima temporada de la serie Dallas. Participó en 12 episodios de la emblemática tira televisiva, uno de los grandes fenómenos de los años 80 en la pequeña pantalla. En la ficción compartió escenas con J.R. Ewing, interpretado por Larry Hagman, figura central del melodrama ambientado en el mundo petrolero texano. La experiencia en televisión le permitió acceder a proyectos cinematográficos como Solar Crisis, Dragonard y Clifford.

Con el paso de los años, diversificó su actividad profesional. Además de actuar, trabajó detrás de cámara y fundó su propia productora, con la que desarrolló proyectos publicitarios y creativos vinculados al universo de la moda y la música.

Uno de los últimos mensajes compartidos por la actriz en las redes sociales

Su mirada sobre la industria también quedó plasmada en la novela semiautobiográfica The Cherry Alignment, libro en el que exploró las luces y sombras del mundo del espectáculo.

En los meses finales de su vida, mientras luchaba contra el avance de la enfermedad, impulsó una campaña solidaria que buscaba aliviar el peso económico de los tratamientos oncológicos a los que debió someterse.