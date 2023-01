Murió Cindy Williams, actriz de La conversación y de la sitcom Laverne & Shirley, a los 75 años

escuchar

Durante la tarde del lunes, y a través de un comunicado por parte de sus familiares, se informó sobre la muerte de la actriz Cindy Williams, que falleció el pasado 25 de enero. y era conocida en Estados Unidos por su trabajo en la sitcom Días felices, y su spinoff, Laverne & Shirley.

En el comunicado emitido por sus hijos, Zachary y Emily, se puede leer: “La muerte de nuestra amable y divertida madre, Cindy Williams, nos significa una tristeza insuperable que jamás podremos expresar en su verdadera dimensión. El conocerla y amarla fue nuestro privilegio. Ella era única en su estilo, hermosa, generosa, dueña de un sentido del humor brillante, y un espíritu resplandeciente al que todos amaban”.

La carrera de la intérprete comenzó en 1970 en un pequeño rol en un episodio de la serie My World and Welcome to It. A partir de ese momento, Williams participó de importantes ficciones de la pantalla chica, como Hawaii 5-0, The Funny Side, Petrocelli y Saturday Night Live. Pero en 1975, su vida profesional dio un giro cuando ingresó al elenco de Días felices, la popular comedia que se extendió a lo largo de 11 temporadas. Allí interpretó a Shirley Feeney, un personaje que caló tan profundo en el público, que la señal ABC le dio luz verde a la creación de su propia sitcom, a la que bautizaron Laverne & Shirley.

Emitida entre 1976 y 1983, esta serie se convirtió en un verdadero fenómeno en Estados Unidos y otros países del mundo. En la tira, Shirley y Laverne (encarnada por la futura directora de cine, Penny Marshall), componían a dos amigas que trabajaban en una cervecería y protagonizaban todo tipo de situaciones cómicas. La ficción fue un gran éxito que se prolongó a lo largo de 178 episodios con un rating muy elevado hasta su final. En los últimos episodios, Cindy Williams se retiró debido a su embarazo, y a que no estaba conforme con el rumbo que había tomado su personaje.

En los años posteriores al final de Laverne & Shirley, Williams continuó trabajando mucho en la pantalla chica en series como Chips, Normal Life, Lois and Clark: las nuevas aventuras de Superman, Son of the Beach y 7th Heaven, entre muchísimas otras.

En el cine, la actriz participó de películas clave de los años 70, como American Graffiti, de George Lucas y La conversación, de Francis Ford Coppola.

En 1982, Williams se casó con el músico Bill Hudson, miembro del trío llamado Hudson Brothers. En el año 2000, ambos se divorciaron. Durante los años que permanecieron juntos, Cindy y Bill tuvieron a dos hijos, Emily y Zachary. A los 75 años, y producto de una enfermedad no especificada, la comediante falleció, dejando a sus espaldas una carrera íntimamente vinculada a la comedia.

