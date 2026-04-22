Eliminaron un cameo de Sydney Sweeney en El diablo viste a la moda 2: esta fue la explicación

Sydney Sweeney sumó un nuevo eslabón a su larguísima cadena de polémicas. Después de la cuestionable campaña publicitaria que protagonizó a comienzos de año —duramente criticada en redes sociales por ser considerada abiertamente racista— y de su discutido desempeño en la tercera temporada de Euphoria, ahora se conoció un nuevo episodio que vuelve a ponerla en el centro de la escena: la actriz fue borrada de la esperada secuela de El diablo viste a la moda.

Según informaron varios medios internacionales este martes, Sweeney había grabado una escena junto a los protagonistas del film, pero su participación no sobrevivió al corte final que llegará a los cines. La decisión, según trascendió, fue puramente creativa, aunque no deja de llamar la atención considerando la relevancia mediática de la actriz en la actualidad.

Sydney Sweeney quedó afuera del corte final de El diablo viste a la moda 2 Prensa HBO Max

Los avances de la película permiten entrever el argumento de esta continuación, que retoma la historia de los personajes originales más de dos décadas después. Andy Sachs, interpretada nuevamente por Anne Hathaway, regresa al universo de la moda y se reencuentra con figuras clave de su pasado: la implacable Miranda Priestly, a cargo de Meryl Streep, y el sofisticado Nigel Kipling, interpretado por Stanley Tucci. Juntos intentarán salvar la icónica revista Runway de una inminente quiebra en medio de un escándalo financiero que amenaza con derrumbar su legado.

En ese contexto, el trío recurre a una vieja conocida: Emily Charlton, el personaje que catapultó a Emily Blunt y que ahora ocupa un rol clave como directora de la filial estadounidense de Dior. La trama los lleva precisamente a las oficinas de la marca, donde se desarrolla una de las secuencias centrales del film. Es allí donde, originalmente, aparecía Sweeney.

En la versión inicial, la actriz tenía un breve, pero significativo cameo de aproximadamente tres minutos, interpretándose a sí misma. La escena funcionaba como un recurso narrativo para reforzar el nuevo estatus de Emily en la industria: su personaje vestía a Sweeney, dejando en claro así su posición dentro del mundo de la alta costura. Sin embargo, esa secuencia fue finalmente descartada.

De acuerdo con Entertainment Weekly, la eliminación respondió a cuestiones de ritmo y coherencia narrativa. Desde la producción aseguraron que la decisión fue “muy difícil” y destacaron la buena predisposición de la actriz durante el rodaje, intentando así desactivar cualquier lectura de conflicto detrás de escena.

La campaña de Sydney Sweeney para American Eagle

La confirmación llegó también de la mano de la guionista del proyecto, Aline Brosh McKenna, quien en una entrevista con Screen Rant fue directa: “Bueno, viste la película. Ella no aparece en el montaje final”. La frase, breve pero contundente, terminó de despejar cualquier duda.

Lo curioso es que los rumores sobre la participación de Sweeney venían circulando desde hacía casi un año. Algunos fanáticos aseguraban haberla visto en uno de los sets de rodaje en Nueva York, compartiendo escenas con Blunt. Esas versiones cobraron fuerza tras la aparición de un video, difundido en agosto de 2025 y luego eliminado, en el que se veía a una mujer rubia —con el rostro oculto bajo un paraguas y vestida con un buzo azul— saliendo de un tráiler.

Ese material apareció, además, en un contexto particularmente delicado para la actriz, coincidiendo con la controversia en torno a una campaña de American Eagle que fue fuertemente cuestionada por amplios sectores del público, que la consideraron ofensiva y fuera de lugar. La coincidencia temporal alimentó aún más la especulación mediática.

Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Anne Hathaway em la presentación de la esperada secuela que los tiene como protagonistas ANGELA WEISS - AFP

Meses después, quizás condicionada por acuerdos de confidencialidad habituales en este tipo de producciones, Sweeney evitó confirmar cualquier participación. “No sé de qué estás hablando”, respondió con evasivas durante una entrevista televisiva cuando le preguntaron por aquel misterioso video.

El estreno de El diablo viste a la moda 2 está previsto para el 30 de abril, con el regreso de sus figuras centrales y la incorporación de nuevos nombres al elenco. Entre ellos se destacan Lucy Liu, Justin Theroux, Rachel Bloom, B. J. Novak, Kenneth Branagh y Simone Ashley. Además, durante el rodaje también fueron vistas otras figuras de alto perfil como Lady Gaga, Ciara y Ashley Graham, lo que anticipa una producción cargada de apariciones estelares.

Así, entre rumores, escenas eliminadas y decisiones de último momento, la secuela de uno de los clásicos modernos del cine de moda llega rodeada de expectativa, y con una ausencia que, sin dudas, ya está dando que hablar.