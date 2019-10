La actriz y cantante Diahann Carroll, en 1972

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 18:28

Diahann Carroll, actriz afroamericana que fue pionera en protagonizar una serie de televisión en el primetime estadounidense con su papel en Julia (1968) y figura destacada de Dinastía, murió hoy a sus 84 años en su casa de Los Ángeles, según confirmó a los medios su hija Suzanne Kay.

Aquel personaje de Julia Baker, enfermera viuda encargada de la crianza de un hijo pequeño y protagonista de la trama, fue la primera interpretación de una mujer de color como algo más que una trabajadora doméstica.

Sin embargo, mientras algunos consideraron que Julia fue la primera producción en romper estereotipos, otros criticaron al programa por lo que consideraron como una representación simplificada de la experiencia negra en Estados Unidos a finales de los años 60.

La tira le valió a Carroll una nominación a los premios Emmy y un premio Golden Globe, aunque la actriz, también cantante, ya tenía una carrera establecida en ese momento.

Nacida como Carol Diann Johnson en la ciudad de Nueva York, asistió a la Escuela Superior de Música y Artes de Nueva York con una beca. A los 16 años, adoptó el nombre de Diahann Carroll y ganó una audición para el programa de televisión Arthur Godfrey's Talent Scouts.

Esto le abrió las puertas a actuaciones de radio, al modelaje y a protagonizar diversos shows en discotecas. Carroll hizo su debut en Broadway en 1954 en el musical The House of Flowers, que también protagonizó Pearl Bailey y Juanita Hall. Ese mismo año, la actriz participó en su primera película, la ahora clásica Carmen Jones, protagonizada por Harry Belafonte y Dorothy Dandridge.

La intérprete actuó en Las Vegas y lanzó varios álbumes como Diahann Carroll Sings Harold Arlen (1957), Diahann Carroll and Andre Previn (1960) y The Fabulous Diahann Carroll (1962). Sin embargo, fue en Broadway donde Carroll alcanzó los picos más altos de su carrera.

Se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar un premio Tony a mejor actriz cuando consiguió el codiciado galardón por su interpretación de Barbara Woodruff en el musical de No Strings, en los sesenta.

Luego recibió una nominación al Oscar por la película de Claudine (1974), en la que obtuvo el papel principal junto a James Earl Jones.

Carroll cambió una vez más el panorama televisivo en la década de los ochenta cuando se convirtió en el primer personaje afroamericano destacado en una franja punta con su participación en la exitosa serie Dinastía.

Con su personaje de Dominique Deveraux en Dinastía, Carroll sirvió como antagonista al de Alexis Carrington, interpretado por Joan Collins.

Su personaje, Dominique Deveraux, que también interpretó en el spin-off The Colby, sirvió como antagonista al de Alexis Carrington, interpretado por Joan Collins.

En una entrevista en su primer día en el set, en 1984, Carroll dijo que quería ser "la primera 'perra negra' en la televisión". "Nunca he jugado un papel tan desagradable", dijo. "Y eso me gusta. Me gusta mucho porque creo que muy a menudo, especialmente a quienes integran las minorías, se les exige que sean buenas personas".

La vida personal de Carroll no fue menos glamorosa. Se casó cuatro veces: primero, con el productor discográfico Monte Kay, con quien estuvo en pareja desde 1956 a 1963, y tuvieron una hija, Suzanne. Su segundo matrimonio tuvo como protagonista al empresario Fred Glusman, aunque el romance fue breve. La actriz también estuvo casada con el editor gerente de la revista Jet, Robert DeLeon, desde 1975 hasta su muerte (dos años después, debido a un accidente automovilístico), y con el cantante Vic Damone, de 1987 a 1996.

En los 90, la artista ganó una nueva legión de fanáticos interpretando a la madre de Whitney Gilbert, Marion, en A Different World, y el nuevo milenio encontró a Carroll apareciendo en múltiples programas de televisión, incluyendo Grey's Anatomy y Diary of a Single Mom.

Su último papel acreditado fue como Miss Edna en la película The Masked Saint (2016).