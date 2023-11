escuchar

La actriz Dorys Perry, conocida por haber trabajado en la pantalla grande junto a Alberto Olmedo, Tristán, Emilio Disi y Jorge Porcel, murió este viernes por la tarde. Así lo confirmó Alessandro García Perri, su hijo, en una emotiva historia que compartió en su cuenta de Instagram.

“A las 2 de la tarde un ángel subió al cielo. Nuestra madre nos dejó después de muchos años de batallar contra una terrible enfermedad. Su sufrimiento terminó hoy, luego de una larga lucha ”, arrancó García Perri su mensaje, escrito en inglés. “Peleó y luchó como una campeona”, agregó de inmediato.

García Perri dio, en su carta pública de despedida, algunos detalles de cómo fue la vida de su mamá. “Nos trajo al mundo a mi hermano y a mí, formándonos en quienes somos hoy. Agradezco a dios por permitirme disfrutar de mi madre lo más que he podido, sabiendo lo que le esperaba, y el haber podido estar junto a ella, saboreando cada segundo de sus últimos años”, agregó. “ Ella fue mi primera experiencia de amor puro y desinteresado, haciendo de mí una mejor persona. Me enseñó a tomar decisiones y enfrentar la adversidad. Mi madre cambió mi vida y yo le debo todo ”, continuó.

Por último, García Perri dio algunos detalles de cómo fue la partida de su madre. “Hoy nos dio otra lección de fortaleza, enfrentando su último día en este mundo con alegría, fuerza, ternura y mucho, mucho amor. Algunos se van sin aviso, nosotros tuvimos la chance de decirle adiós y repetirle millones de veces cuánto la amábamos . Agradezco a dios por eso y a ella por ser tan maravillosa. Te voy a extrañar cada día de mi vida, amor mío. Descansa en paz”, cerró.

En otro posteo, en la misma red social, compartió un video que muestra el fuerte lazo que lo unía a su madre y el modo en la acompañó en estos últimos años de vida. “Te amo, mi amor, me has hecho un hombre. Nunca olvidaré que gracias a ti he hecho lo más grande de mi vida, que ha sido cuidarte y amarte de una manera tan especial… Creo que poca gente tenga la suerte de poder compartir semejante conexión con su madre… Te honraré y te estaré siempre eternamente agradecido. Descansa en paz, mi vida”, escribió.

La carrera de Perry llegó a su cumbre durante la década del 80. Famosa por haber pasado por varios programas de televisión y haber sido una de las famosas actrices, modelos y vedettes que secundaban a Olmedo y Porcel. Perry participó de películas como Atrapadas (1984), Los reyes del sablazo (1984), El telo y la tele (1985), Camarero nocturno (1985), Seguridad personal (1986), Los gatos (1986), Mirame la palomita (1986), Sobredosis (1986), Me sobra un marido (1987) y Los pilotos más locos del mundo (1988).

Además de su paso por el cine y la televisión, Dorys fue tapa de varias revistas, donde mostró su escultural figura, y protagonizó algunas obras de teatro antes de retirarse para dedicarse a su familia.

Con la colaboración de Pablo Montagna

LA NACION