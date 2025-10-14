Murió el cantante de soul D’Angelo, a los 51 años
El influyente artista estaba luchando contra un cáncer de páncreas
LA NACION
La leyenda del neo soul y autor del influyente álbum debut Brown Sugar, D’Angelo, murió en las últimas horas tras ser diagnosticado con cáncer de páncreas. El músico tenía 51 años y luchaba contra la enfermedad en forma privada.
La noticia la dio a conocer el sitio norteamericano TMZ, que informó que D’Angelo, cuyo nombre real era Michael Eugene Archer, murió en Nueva York este martes 14 de octubre tras pelear contra la enfermedad.
“Estuvo en cuidados paliativos durante dos semanas, pero llevaba meses ingresado en el hospital”, declaró una persona cercana al artista a la revista People.
Noticia en desarrollo
