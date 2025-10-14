Murió el músico Leo Caerts, autor de la icónica canción en la que se basa “Y viva España”

El compositor belga Leo Caerts, autor de la célebre canción “E viva España”, falleció a los 94 años en su ciudad natal, Lovaina. La pieza, que traspasó fronteras y fue adaptada a numerosos idiomas, alcanzó su consagración definitiva en 1973 con la versión española interpretada por Manolo Escobar bajo el título “Y viva España”.

La noticia del fallecimiento del músico fue confirmada este lunes por la marca de instrumentos que él mismo fundó décadas atrás, un espacio que se convirtió en punto de encuentro para distintas generaciones de artistas.

“DEP Leonardus Caerts 1931-2025. Padre, abuelo, músico, compositor, fundador de la tienda de música, empresario, ciudadano de honor de Madrid”, expresó la firma en su página web, acompañando el mensaje de varios retratos del artista.

Nacido en 1931, Caerts desarrolló una extensa carrera en la música en Bélgica, donde se desempeñó como compositor, arreglista y empresario. Aunque su obra abarcó distintos géneros, fue en 1971 cuando su nombre alcanzó trascendencia internacional gracias a una melodía que se volvería icónica: “E viva España”.

La canción, creada junto al letrista Leo Rozenstraten, fue interpretada por primera vez por la cantante belga Samantha (Christina Bervoets), quien falleció en 2023. Aquella primera versión en neerlandés nació como un pasodoble destinado a captar la esencia de una España idealizada: el sol, el mar, el flamenco.

El tema se convirtió rápidamente en un éxito en los Países Bajos y pronto comenzaron a surgir versiones en distintos idiomas. En el Reino Unido, la interpretación de la cantante sueca Sylvia Vrethammar permaneció durante 39 semanas en la lista de los sencillos más vendidos de 1974 y superó el millón de copias.

La letra original, que incluía versos como “con mis manos toco las castañuelas y con el pie marco el paso del flamenco”, reflejaba la fascinación del público del norte de Europa por la cultura española. En una entrevista concedida a la agencia EFE en 2020, Caerts explicó que la idea inicial era “hablar de las vacaciones, del sol y del mar”, en un momento en que España se consolidaba como destino turístico para millones de europeos.

El compositor regentaba un local de instrumentos que fundó en los años 70 instagram.com/leo_caerts_music

Sin embargo, la versión que selló el destino de la obra fue la interpretada por Manolo Escobar en 1973. Con el título “Y viva España”, el tema se convirtió en uno de los mayores éxitos del cantante y en un verdadero himno popular, símbolo de una época y parte del repertorio tradicional de fiestas y celebraciones.

El periodista y crítico musical Diego A. Manrique recordó en una nota publicada por el diario El País en 2020 que la adaptación española surgió casi por azar. La cantante israelí Hanna Aroni deseaba grabar la canción también en castellano, por lo que el equipo de producción acudió a la embajada española en Bruselas, donde un funcionario aficionado a la poesía, Manuel Gómez, escribió una nueva letra de tono patriótico.

Los versos, que decían: “Entre flores, fandanguillos y alegría/nació mi España, la tierra del amor/solo Dios pudiera hacer tanta belleza”, no convencían del todo a Escobar, que los consideraba excesivos. Sin embargo, la discográfica Belter insistió en mantenerlos.

A lo largo de las décadas, Caerts se dedicó a componer también para otros artistas instagram.com/leo_caerts_music

“Y viva España” se transformó en una de las canciones más reconocibles del repertorio hispano, con innumerables versiones en distintos países. El tema fue interpretado por artistas como Lolita Flores, María Jiménez y Dyango.

El impacto cultural de la composición llevó a que Leo Caerts fuera distinguido como ciudadano de honor de Madrid. En distintas entrevistas, el músico se mostró sorprendido por el alcance de su creación: “Nunca imaginé que una melodía pensada para un verano se convertiría en un himno internacional”, llegó a decir.

A lo largo de su carrera, Caerts continuó componiendo y arreglando para otros artistas, además de dedicarse a la docencia musical y a su local de instrumentos en Lovaina, un emprendimiento que fundó en los años sesenta y que todavía sigue en funcionamiento.