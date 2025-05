Murió el periodista de espectáculos Roberto Quirno, a los 84 años

“Se marchó mi amigo Roberto Quirno... Lo lloro y extrañaré por siempre. El mejor periodista de espectáculos… Por él alguna vez fui el presidente de APTRA y por él lucho por esta entidad hace 10 años sin respiros”. Con esas palabras, Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y de la Radiofonía Argentina, anunciaba la muerte del reconocido colega.

Quirno, nacido el 23 de noviembre de 1940, desarrolló su carrera durante cinco décadas. Durante varios años trabajó en México, y a su regreso, en los años ochenta, fue jefe de prensa del sello Music Hall. Paralelamente, se desempeñó en una enorme cantidad de redacciones de diarios y revistas brindando, en los que volcó su vasto conocimiento del mundo del cine, el teatro y la televisión.

Además, se lució como conductor, columnista y presentador tanto en la radio como en la TV. En los últimos tiempos, además, mostró su talento como cantante y se puso al frente del ciclo radial El tango en el cine, de La 2x4 (FM 92.7).

“Mis inicios están en la radio. En mi prehistoria está un ciclo que hice en Radio Argentina llamado Radioteatro universal, muy escuchado por los actores. Alfredo Alcón siempre se acordaba de ese ciclo. Eso se lo debo a Leonardo Favio, que en verdad fue mi padrino, porque me llevó a la casa de Alberto del Solar, un modisto muy importante, y le dijo que yo iba a ser el relator de un ciclo . Y así fue. Ya había hecho otras cosas en radio, pero esto tenía mucha fuerza", le relató Quirno a LA NACION hace algunos años.

Quirno fue distinguido en la entrega de los Premios Argentores 2019 FABIAN MARELLI

El programa se emitía todos los sábados, a las 21, con público en vivo que, antes de ingresar a Radio Argentina, se agolpaba en una cola que daba vuelta la manzana. “Cuando me tocaba presentar el último acto, siempre me tenía que ir rápido para llegar a animar los bailes”, confiesa. Es que Roberto fue animador en muchos bailes de aquel entonces en lugares emblemáticos, como Sala Salud, Club Lanús y Unidos de Pompeya. “Se iban alternando para no sacarse público mutuamente. Ahí presenté a Beatriz Taibo, que cantó con la orquesta de Oscar Toscano. También inauguré La Red, con Carlos Varela. Hacía los dos programas de la mañana; después fui columnista en Radio Mitre de la calle Arenales, donde solo estaban Juan Carlos Pascual y el locutor de turno Enrique Alejandro Mancini. Después pasé a Antártida y, posteriormente, Libertad. Es decir, estuve en casi todas las emisoras ”, rememoraba.

En los últimos años, Quirno fue el columnista de espectáculos de Marcelo Longobardi durante mucho tiempo y colaboró con Juan Carlos Del Missier, los domingos, en Vivamos la vida, pero en su ciclo El tango en el cine encontró el espacio ideal para abocarse a dos temas que lo convocaban desde siempre. “Es una temática que conozco muy bien porque durante 16 años lideré en Canal 7 el programa Cine de barrio, uno de los trabajos que más disfruté. Me gusta esto de unir dos disciplinas que son de la mayor identidad argentina. El tango está en el cine desde sus inicios. De hecho, la primera película sonora argentina se llamó Tango. Allí están las orquestas. Me hace muy feliz este programa porque el público participa mucho", le explicó a este medio.

Roberto Quirno, un hombre de radio que hasta se atrevió a cantar cumbia PATRICIO PIDAL/AFV

“Tenemos mucha relación con algunas ciudades, como París, o con colectividades como la española, la italiana. Cuando fue el año nuevo judío, le dediqué el programa a la colectividad y solamente pasé tangos cantados, compuestos o interpretados por artistas judíos. Me gusta que los mensajes salgan al aire sin filtro. En una oportunidad, un comentario femenino sirvió de disparador para el tema de un programa incluso: la misoginia en el tango y en el cine. Y allí, semana a semana, compruebo que el tango está muy vigente. Y además cada emisión es temática lo que me permite investigar y producir y en verdad me apasiona”, indicó.

En 2015, se atrevió a dar un paso más allá en otra de sus pasiones: cantar. Ese año lanzó Bienvenidos a la cumbia, del sello Garra. “Es donde graba Karina La Princesita. Eso se lo debo a Adrián Serantoni, porque le mostré un demo de lo que hago y le gustó mucho. A la semana me llamó y ya estaba yendo a la compañía a grabar. Ahora el CD está circulando por todas partes. Tiene más de 30.000 visitas en YouTube y hasta está en Spotify. A mí me gusta trabajar y este trabajo extra me encanta . Lo bueno es que a los que estamos en la radio la gente nos conoce mucho más. Los mexicanos dicen ‘caras vemos, corazones no sabemos’. Las caras se maquillan, las voces no. Lo que más denuncia cómo es una persona, cómo está en ese momento, es la voz. Con la voz, cuando salís a hablar la gente sabe cómo estás y cómo sos”, explicaba.