Murió Judy Farrel, la enfermera Able de la mítica serie MASH

escuchar

Judy Farrell, la actriz que saltó a la fama gracias a su interpretación de la enfermera Able en MASH, la exitosa serie de las décadas del 70 y 80 que se convirtió en un manifiesto antibélico, murió el último domingo a los 84 años.

La estrella de Hollywood había sido ingresada al hospital nueve días antes de morir, contó su hijo Michael al portal de noticias del espectáculo TMZ. El hombre relató además que Judy, durante los días que estuvo internada, no pudo hablar pero sí permaneció consciente y logró apretar las manos de sus seres queridos.

Judy Hayden -así su apellido de soltera- nació en un pequeño pueblo de Oklahoma llamado Quapaw el 11 de mayo de 1938. Luego de estudiar teatro y Bellas Artes en la Universidad Estatal de Oklahoma, decidió continuar su formación en la UCLA, donde conoció a Mike Farrel. Un casamiento, dos hijos -Michael y Erin- y un trabajo como docente después debutó, en la década del 60, sobre los escenarios del teatro Laguna Playhouse junto a su esposo.

El éxito de la mano de MASH

Judy Farrell

La fama llegó a la vida de Judy gracias al papel de la enfermera Able. La actriz y escritora apareció en 8 episodios del programa de televisión, protagonizado por Alan Alda como el Capitán Benjamin “Hawkeye” Pierce. Mike Farrell, su entonces todavía esposo, consiguió el papel del Capitán B.J. Hunnicutt.

En 2018, Judy recordó un momento particularmente memorable de la filmación de la serie con Alda, según publicó la revista People. “Hice un episodio en el que Hawkeye va a arreglar una estufa de gas en la tienda de la enfermería y explota, lo que lo dejó por un tiempo ciego. Alan decidió hacerlo para realmente no poder ver”, compartió con The Hollywood Reporter. “Terminé siendo la enfermera que lo guiaba, excepto que siempre lo chocaba contra cosas porque no sabía cómo guiar a una persona ciega”, repasó. “En un momento, Alan se volvió hacia mí y me dijo: ‘¿Tus hijos confían en ti?’” .

Algunas apariciones más

En el plano sentimental, tras firmar el divorcio de Farrel en 1983, Judy volvió a apostar rápidamente al amor y la formalidad y se casó con Joe Bratcher dos años después.

Judy Farrell Kevin Winter

En lo que respecta a su carrera profesional, además de su trabajo en MASH, Judy hizo varias apariciones como invitada en clásicos de la televisión estadounidense como El Superagente 86, The Partridge Family y Quincy, M.E. En la pantalla grande, fue parte de los elencos de las películas J.W. Coop (1971), Chapter Two (1979) y Long-Term Relationship (2006). En su faceta de escritora, en cambio, creó trece episodios para la telenovela Port Charles y para la serie Fama, donde también desempeñó un papel durante cuatro capítulos.

El recuerdo de sus colegas

Una de las primeras voces en recordar a la actriz fue la de su compañera de MASH, Loretta Swit. La mujer, quien interpretó a Major Margaret “Hot Lips” Houlihan, habló de su colega luego de conocerse su muerte y compartió el dolor que le causó la noticia. “Judy era una mujer muy hermosa, por dentro y por fuera. Crecimos juntas”, dijo a Fox News Digital. “Ella era familia. Ha sido una pérdida dolorosa, pero siempre tendremos la belleza de su recuerdo. Descanse en paz, enfermera Able”, agregó.

LA NACION

Temas Triste noticia