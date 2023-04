El furioso descargo de Benjamín Vicuña, tras ser vinculado nuevamente con la China Suárez: “No me parece gracioso”

escuchar

Desde hace unos días, el rumor de crisis entre La China Suárez y Rusherking comenzó a sonar fuerte. Tras casi un año de relación y luego de simular una boda en su videoclip “Hipnotizados”, la pareja no volvió a mostrarse en las redes sociales ni a intercambiar mensajes de amor; algo que inmediatamente llamó la atención de sus seguidores.

“ Están separados, pero se pueden reconciliar. Él hizo un recital, pero la canción principal que está promocionando, la del casamiento, no la cantó. Había una pasarela preparada para que la atraviese La China Suárez y nunca se usó ”, contó el conductor Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (eltrece) mientras remarcaba que la pelea había sido “tremenda”.

La China Suárez y Rusherking protagonizaron rumores de casamiento luego de que se filtraran imágenes del videoclip de "Hipnotizados", su colaboración musical

A los gritos y el plantón que se vivieron durante el show que el rapero dio el pasado 24 de marzo en el Movistar Arena se sumó que él no la acompañó al cumpleaños de Mery Del Cerro, lo que encendió aún más la hipótesis de una ruptura. Ante estas especulaciones, la China Suárez salió a desmentir la información a través de la cuenta de Instagram @gossipeame. “ Me dijo que nada que ver. El textual fue: ‘Ay, qué densos, me separan una vez al mes’. Y me puso unos emojis como que te estás durmiendo o que estás aburrido. Eso, literal, me puso, que la aburría que la separaran todos los meses de Rusherking por diferentes situaciones ”, le contó Pochi, la dueña de esta cuenta, al periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Sin embargo, no sólo sus dichos no terminaron con las especulaciones sino que una nueva versión que la vincula nuevamente con su ex, Benjamín Vicuña, tomó protagonismo en las últimas horas. Algunos aseguran que la actriz habría pasado el fin de semana en el departamento del padre de sus hijos, Magnolia y Amancio, dando a entender un acercamiento entre ellos.

Benjamín Vicuña, la China Suárez y sus hijos: los que tuvieron en común -Magnolia y Amancio-, los que tuvo él con Pampita Ardohain -Bautista, Beltrán y Benicio- y la niña que tuvo la actriz con Nicolás Cabré -Rufina-. Instagram

Si bien esta vez la ex Casi Ángeles no habló al respecto, quien sí lo hizo fue el actor chileno que mostró su enojo a través de un duro descargo que publicó en su cuenta de Instagram. “Paso por acá sólo para aclarar algo. Retomo hoy actividades en Buenos Aires después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación”, comenzó Vicuña que por estos días se encuentra rodando un nuevo proyecto en Uruguay.

“ Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país ”, lanzó enojadísimo, mientras aprovechó para desmentir otro rumor que lo vincula con una compañera de elenco (una escenógrafa de nombre Florencia) con quien se lo vio comiendo a solas en el restaurante del hotel donde se encuentra hospedado.

“ Menos todavía que involucren a mis hijos, diciendo que les presenté una supuesta novia que no existe. No tengo novia. Estoy soltero. En Uruguay estuve filmando con un equipo de trabajo espectacular. Lo demás es ruido gratuito ”, concluyó el actor en su duro descargo que posteó a modo de storie.

El descargo de Benjamín Vicuña Simon Ridgway

Lo cierto es que su publicación sorprendió, ya que son muy pocas las veces que Vicuña recurre a sus redes para hablar o aclarar algo sobre su vida personal. La vez que lo hizo fue para comunicar su separación de la China Suárez, un gesto que no sólo sorprendió a sus seguidores sino también a la propia actriz, que no estaba al tanto de que su ex iba a mediatizar su situación sentimental.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió allá por agosto de 2021 comunicando que su relación amorosa con la madre de sus hijos más pequeños había llegado a su fin.

El presente del actor

Por estos días, Benjamín Vicuña está muy abocado a su trabajo. Una nueva película llamada El silencio de Marcos Tremmer lo llevó a instalarse en Uruguay, aunque también tendrá que trasladarse para rodar en la Argentina, República Dominicana y España. “Debe ser la película más difícil de mi vida, es un proyecto muy importante, un drama que me tiene comprometido. Peliculón. La transición, el viaje, de un tipo que tiene que lidiar con el dejar partir, la vida y la enfermedad”, confesó el actor tiempo atrás.

Benjamín Vicuña anunció que comenzaron las grabaciones de su nueva película Instagram @benjaminvicuna.ok

Respecto a la trama de esta coproducción entre España, República Dominicana, Uruguay y Argentina en la que protagonizará junto a Adriana Ugarte y Félix Gómez, el chileno advirtió: “ Más que tocarme de cerca creo que a mi edad he vivido cosas fuertes que me han marcado y, en este caso, la película habla de cosas dolorosas que, bueno, sí me debo hacer cargo, son cosas que suceden ”.

Mientras disfruta de este rodaje, Vicuña aprovecha cada hueco libre de su agenda para volver a Buenos Aires y así ver a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio (fruto de su relación con Pampita Ardohain) y Magnolia y Amancio (fruto de su amor con la China Suárez). Sin embargo, el pasado fin de semana (cuando habría sido vista a la China en su departamento de zona norte), el actor reveló que no se encontraba en el país.

LA NACION