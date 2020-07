Murió La Floppy, la asistente y amiga de Lizy Tagliani Crédito: Instagram

27 de julio de 2020 • 23:57

La Floppy, la histriónica asistente y amiga de Lizy Tagliani, murió debido a una infección derivada de una leucemia. Según pudo saber LA NACIÓN, se encontraba internada en una clínica porteña desde hacía varios días, pero su cuadro se agravó en las últimas horas.

Habitual colaboradora de El precio justo, La Floppy había contraído Covid-19 a mediados de junio, al igual Tagliani, algunos invitados y miembros del equipo técnico del programa de Telefe. De hecho, durante los chequeos médicos de rutina que se le realizaron tras el diagnóstico, se confirmó que padecía leucemia.

"Solo les pido que pidan por una persona muy importante para mí que necesita mucha energía para salir adelante. Se los ruego", había escrito Tagliani en su cuenta de Twitter, horas antes de que se conociera la triste noticia del fallecimiento de La Floppy, de 31 años.

La Floppy y Tagliani se conocieron en 2012 y se volvieron inseparables. "Es como mi segunda mamá, mi hermana mayor. Nosotros compartimos la vida, el trabajo. Es la luz de mis ojos. Le duele la panza y a mí se me cae un lagrimón. Tengo una sensibilidad muy importante por ella", contaba en marzo, entrevistado por Ulises Jaitt en El Show del Espectáculo.

En esa misma nota, recordó que había sufrido bullying en su niñez. "Yo soy afeminado, amanerado y cuando era chico se me notaba. Imaginate en esos tiempos. Era fatal salir a la calle. Lo fui superando solo. Me han cagado a palos por puto nada más. Una vez me esperaron a la salida del colegio, me cagaron a palos y no entendía por qué. Me pegaban por pegarme chicos más grandes que eran homofóbicos", contó. "Mis viejos al otro día estaban en la puerta del colegio. En ese sentido me apoyaron mucho. A papá, al ser de otra época y crianza, le costó hasta que me aceptó con el tiempo. Le costaba que lo llamen del colegio porque tenía ciertos problemas con compañeros varones, pero fluyó".

Luego de confirmarse de la muerte de La Floppy, muchos famosos expresaron su dolor y sus condolencias en las redes sociales.