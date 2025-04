Murió Lar Park Lincoln, estrella del cine de terror de los 80, a los 63 años

La actriz Lar Park Lincoln, quien interpretó a dos personajes en la serie Knot’s Landing y protagonizó en 1988 Martes 13. Parte 7: La nueva sangre, murió el 22 de abril a los 63 años, según anunció su compañía Actors Audition Studios en Facebook.

“ Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Lar Park Lincoln, célebre actriz, fundadora de Actors Audition Studios y la más querida coach de audiciones de Estados Unidos, el 22 de abril de 2025 . A lo largo de sus 45 años de carrera, Lar dejó una huella inolvidable en Hollywood gracias a sus dinámicas interpretaciones y a su dedicación como mentora de aspirantes a actores”, declararon los ejecutivos de la empresa al anunciar su fallecimiento.

Lar Park-Lincoln

Durante cinco años, Lincoln interpretó a Linda Fairgate, nuera del personaje Karen Fairgate interpretado por Michele Lee, en la serie Kont’s Landing. También se puso en la piel de la amiga de Sally, personificando a un cadáver durante ocho episodios.

“Estudié a unas cuantas personas para convertirme en Linda, ya que pasó de ser la morena a la rubia malvada. Recuerdo que estaba comiendo con el creador de la serie, David Jacobs, cuando me contó que me iban a cambiar el pelo a rubio y me dijo: ‘Lo hago porque tenés un aspecto muy dulce y todo el mundo se va a sorprender de cómo te convertís’”.

Lincoln había nacido 12 de mayo de 1961 en Dallas, Texas, y encontró su pasión por la fama a muy temprana edad. Su primer papel en la pantalla fue el de una joven trabajadora sexual en la película televisiva Children of the Night, junto a Kathleen Quinlan y Mario Van Peebles, en 1985, cuando tenía 24 años.

A partir de ese momento no paró de conseguir roles en diferentes largometrajes y series televisivas. La actriz fue parte de los elencos de Heart of the City, Hunter, Outlaws, The Princess Academy, House II y Highway to Heaven.

Lar Park-Lincoln en Martes 13. Parte 7: La nueva sangre Grosby Group

Tras interpretar a Tina Shepard, la protagonista adolescente con habilidades telequinéticas en Martes 13. Parte 7: La nueva sangre, Lincoln apareció en otras series como Freddy’s Nightmares, Reportera del crimen, Beverly Hills 90210 y City of Justice. Más recientemente, tuvo papeles en Autumn Road, Expulsión, From the Dark y Sky Sharks. Su último papel fue en el film Ghost Party, en 2022.

Radicada en su ciudad natal, Dallas, fundó la academia Actors Audition Studios y escribió el libro Get Started, Not Scammed. En su rol de emprendedora, también tenía su propia línea de ropa, una colección llamada Piper Alexander, y distribuía productos de cosméticos en una famosa cadena de negocios norteamericana.

Lar Park-Lincoln

“He estado escribiendo; produciendo un pequeño documental llamado Getting Started and Not Scammed, lo cual es importante para mí porque quiero mostrarle al mundo cómo evitar que la gente se aproveche de quienes intentan iniciarse en la actuación, y las estafas que se producen en todo el país “, dijo hace un tiempo durante una entrevista. “Empecé por mi cuenta a los 16 años y no venía de una familia con dinero; solo tenía dos pares de jeans azules y vivía en un pequeño departamento. Fui a una escuela de modelos, trabajé como becaria y fui ascendiendo”, expresó.

En 1981 se casó con Michael Lincoln, quien falleció en 1995. Con él tuvo dos hijos, Piper y Trevor, a quienes se vio obligada a criar sola y quienes le han dado cuatro nietos, Aura, Benjamin, Jack y Mia Grace. “Michael tenía cáncer, así que me tomé un tiempo libre después de estar en 90210 para estar con mi familia”, recordó sobre esa difícil etapa en su vida.

En 2008 le diagnosticaron cáncer de mama y desde entonces ha estado batallando con la enfermedad, sometiéndose a varias cirugías y quimioterapia.

