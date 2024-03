Murió Louis Gossett Jr., actor de la película Reto al destino, a los 87 años

Escuchar

El actor estadounidense Louis Gossett Jr., ganador un premio Oscar en 1983 por su labor en el largometraje Reto al destino, murió a los 87 años. Si bien no están claras las causas de su fallecimiento, su sobrino dio a conocer que su deceso se produjo el jueves por la noche en Santa Mónica, California.

Sus comienzos como actor

Nacido en la ciudad de Nueva York, Gossett comenzó a actuar en Broadway en 1953, cuando era apenas un estudiante de la escuela secundaria. En una entrevista con el periodista Bob Costas, en 1991, reveló cómo fueron sus inicios en el mundo de la actuación. “‘ Están buscando a un joven negro para protagonizar un espectáculo de Broadway llamado Take a Giant Step. No pueden encontrar a nadie en las agencias de talentos, así que van a las escuelas secundarias. ‘Díselo a tu madre para que te lleve allí’ ”, recordó que le dijeron. “Así es como llegué al mundo del espectáculo”, relató con orgullo.

Además de su vocación de actor Louis Gossett Jr. también era un apasionado de la música y los deportes Amy Sussman - Invision

En los años siguientes, Gossett asistió a la Universidad de Nueva York y consiguió un papel en la obra teatral Cosas de mujeres, que se mantuvo en cartel en Broadway entre 1955 y 1956. Su debut cinematográfico se produjo en 1961 con El sol brilla para todos, dos años después del estreno de la obra original de Lorraine Hansberry en Broadway; allí tuvo la posibilidad de trabajar junto al legendario Sidney Poitier. “Estaba asombrado por ese hombre, por su experiencia y por su fuerza. Yo lo apoyé y él me apoyó a mí” , recordó Gossett en diálogo con la revista People hace algunos meses.

Al comienzo de su carrera cinematográfica en la década de 1960, Gossett también incursionó como músico folk y barajo la posibilidad de practicar deportes de manera profesional. Sin embargo, en los años 60, decidió mudarse a Los Ángeles y enfocarse por completo en su carrera como actor de cine y televisión. Fue en 1977 cuando una oportunidad única tocó su puerta: interpretó a Fiddler en la serie televisiva Raíces y aquella participación lo llevó a ganar un premio Emmy a mejor actor principal en una serie de drama o comedia por una única aparición . También hizo participaciones en conocidas series de la época como La familia Ingalls, El hombre nuclear y Petrocelli.

Una película y un premio soñado

Después de Raíces, Gossett disfrutó del éxito en la pantalla grande gracias a su papel del implacable sargento Emil Foley en Reto al destino, en 1982. La película le valió un premio de la Academia de Hollywood al mejor actor de reparto, lo que lo convirtió en el primer actor afroamericano en obtener ese galardón. “Habían contratado a otro actor que era blanco, pero cuando el director Taylor Hackford descubrió que el 75 por ciento de los marinos eran negros, le pagaron y me contrataron a mí. Fui al Cuerpo de Marines de San Diego para aprender durante seis semanas”, reveló Gossett sobre su recordado trabajo en la película protagonizada por Richard Gere y Debra Winger.

En cuanto al hecho de ganar el Oscar, Gossett recordó en una entrevista que al principio no lo creyó posible. “Mi agente me golpeó en el pecho y dijo: ‘Mencionaron tu nombre’. Y lo miré porque pensé que estaba soñando. Miré a mi alrededor y hubo aplausos”, dijo. “ Se supone que no es posible. Así que dije gracias. Eso es un pedazo de historia ”, resumió con emoción.

El 11 de abril de 1983, Louis Gossett Jr. se convirtió en el primer intérprete negro en recibir el Oscar a mejor actor de reparto AP

En los años 80 y 90, Gossett apareció en varias películas y series, incluidas Tiburón 3, Enemigo mío, Águilas de acero, The Principal y Soldados de juguete. Uno de los papeles recientes más destacados de Gossett fue el de Will Reeves en la serie Watchmen (HBO), de 2019; la producción obtuvo varios premios luego de su breve emisión de nueve episodios, incluidos 11 premios Emmy.

“ Puedo hacer mucho más de lo que cualquiera sospecha. Estoy muy orgulloso de mi versatilidad. Me tomó 32 años de papeles difíciles, secundarios, villanos y principiantes. El Oscar cambió la calidad de los roles que se me ofrecían ”, reflexionó acerca del impacto que ese reconocimiento tuvo en su carrera.

El último trabajo de Gosset tuvo lugar en 2023, cuando interpretó de forma notable al señor Johnson en El color púrpura y, según sus propias palabras, el actor no tenía planes de jubilarse aún. En cuanto a su vida personal, Gossett, estuvo casado y divorciado tres veces, y tuvo dos hijos, Satie y Sharron.

