La escandalosa separación de Diego Maradona Jr. y su esposa: lo habría engañado con su mejor amigo

La separación de Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino después de más de una década de relación y dos hijos en común sumó un nuevo capítulo. La ruptura quedó envuelta en una fuerte polémica tras la difusión de una versión que apunta a que la exesposa del hijo del Diez le habría sido infiel con uno de sus mejores amigos.

La noticia saltó a la luz en Italia. Según revelaron en el programa LAM (América TV), Pennino estaría en pareja con Carlos, un cantante napolitano señalado además como el mejor amigo de Diego Maradona Jr. “En medios italianos surgió que ella estaría de novio con el mejor amigo de él”, afirmó Carolina Molinari al aire.

La panelista dijo haber hablado con Gabrielle, periodista del Corriere della Sera, medio que abordó la historia en Europa. “Lo que él contó en los medios es solamente algo muy chiquito, hay más”, replicó la comunicadora.

Las primeras informaciones sobre la separación de la pareja trascendieron a mediados del año pasado. Fue entonces cuando Molinari también reveló que además de la ruptura había una denuncia de Pennino contra el hijo del astro. “Ellos se separaron con una denuncia de su exmujer, con la cual tiene dos hijos. Esto fue en agosto, yo hablé con él y estaba mal, en un momento cerró sus redes sociales y después las volvió a abrir”, relató.

En aquel momento, la información fue manejada con cautela y no trascendieron demasiados detalles sobre las razones detrás del final del vínculo, y se mencionó el foco en preservar a Diego Matías e India Nicole, los hijos de la expareja.

Tras las nuevas informaciones, Molinari dijo que se contactó directamente con Maradona para conocer su reacción frente a esta versión, pero la respuesta fue breve: “Me dijo que prefería no hablar del tema por respeto a sus hijos. No me dice que no sucedió”, explicó.

Instalado entre Italia y España, Diego se volcó especialmente a la crianza de sus hijos. En una reciente entrevista con el programa español La Revuelta, se sinceró sobre su historia personal y sobre el vínculo que logró reconstruir con Diego Maradona. Además, se refirió al momento del reencuentro con su padre: “Una cosa rarísima y no hablamos de nada del pasado”.

Diego Maradona Jr. junto a su papá, Diego Armando Maradona Instagram

También dijo sobre el ídolo: “Tuvo una vida compleja, pero linda. Se equivocó y pagó”, resaltó. Entre sus recuerdos más íntimos, dejó una frase especialmente conmovedora: “Fue el capitán de mis días más felices”.

Una boda a la italiana

En cuanto a la historia de Maradona Jr. con Nunzia Pennino, cabe señalar que a lo largo de una década conformaron una pareja que supo trasladar a las redes sociales una imagen de solidez familiar, marcada por viajes, celebraciones y una vida compartida junto a sus dos hijos.

Pero a mediados de 2025, el amor llegó a su fin. “Hay una separación internacional, le escribí al protagonista de esta pareja, que es conocido, y me lo confirma. Y me dice que todavía, si bien no firmaron lo que es el divorcio, están pasando un muy mal momento. El que se separó de su mujer, que se habían casado en el año 2020, es Diego Jr. de Nunzia Pennino. Ellos tienen dos hijos. El primero, el nene, nació en 2018, y después tuvieron una nena”, detalló en ese momento la panelista.

Maradona Jr. y Nunzia Pennino, en el día de su boda Archivo

Aunque la ruptura ya era un hecho, según explicó Molinari, el proceso legal todavía no estaba cerrado. “Ella estuvo en Argentina varias veces, habíamos visto el casamiento. Él mucho no quiere hablar, sé que está triste. Me dijo: ‘Mirá, Caro, mucho no quiero hablar, es un mal momento. Aún no firmamos la carta’, que la carta le llaman allá a los papeles que se firman del divorcio”, agregó.

La noticia generó fuerte repercusión porque hasta poco tiempo antes ambos continuaban mostrándose en postales familiares juntos. Sin embargo, la relación ya atravesaba una crisis profunda.

La historia de amor entre Diego Jr. y Nunzia había comenzó hace más de una década. El paso formal lo habían dado en 2015 al firmar en Nápoles una promesa de matrimonio, una figura legal que oficializaba su compromiso. Finalmente, el 10 de junio de ese mismo año sellaron su unión con una boda religiosa en la Basílica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio, en Capodimonte, en Nápoles. La ceremonia tuvo una enorme repercusión mediática en Italia y familiares y amigos celebraron junto a los novios en un restaurante de Bacoli.