Murió Michael Constantine, actor de Mi gran casamiento griego, a los 94 años

Michael Constantine, el conocido actor que interpretó al padre de la novia en Mi gran casamiento griego, murió a los 94 años por causas naturales en su casa en Reading, Pensilvania. La triste noticia fue confirmada por su cuñado Michael Gordon, quien reveló que sus últimas horas fueron en paz y con sus afectos cerca, entre ellos sus hijos Thea Eileen y Brendan Neil y sus hermanas Patricia Gordon y Chris Dobbs.

Hijo de inmigrantes griegos, Constantine había nacido en 1927, en Reading. Sus primeros pasos en la actuación fueron en los escenarios de Nueva York como suplente del reconocido actor Paul Muni. Después de una década con papeles chicos en televisión, su oportunidad le llegó cuando fue convocado para interpretar a Seymour Kaufman en Room 222, papel que repitió durante cinco temporadas, de 1969 a 1974. Más allá de su larga trayectoria, muchos lo comenzaron a conocer mejor luego de que se convirtiera en Gus Portokalos, el padre del personaje de Nia Vardalos en el aclamado film Mi gran casamiento griego, en 2002.

Según trascendió, Constantine había estado luchando contra una enfermedad durante varios años, aunque no se ha revelado cuál era el mal que lo aquejaba.

Su trayectoria

El actor se graduó en 1946 y se mudó a New York y más tarde a California siguiendo oportunidades en la actuación. Pero más allá de donde residiera siempre se ha mantenido cerca de sus raíces. “La semana pasada todavía podía cantar las cuatro estrofas del alma mater de Reading High School de memoria”, dijo Michael Gordon. “Siempre se ha considerado un nativo de Reading. La gente se acercaba y decía: ´Sos de California´ (y él decía): ´Oh, no, yo soy de Reading´”, sumó.

Michael interpretó pequeños papeles de personajes dentro y fuera de Broadway, participó de The Last Mile, con Mickey Rooney, en 1959, y tuvo un pequeño pero memorable papel como Big John en El audaz, con Paul Newman, Jackie Gleason, Piper Laurie y George C. Scott. A lo largo de la década de 1960, trabajó duro en varios papeles de televisión como invitado antes de hacer su gran salto con el exitoso programa de televisión Room 222. La serie fue la primera creado por el ícono de la televisión James L. Brooks y se mantuvo al aire durante cinco temporadas, entre 1969 y 1974. En esos años, Constantine siguió aceptando papeles como estrella invitada participó en producciones como Misión Imposible, Kojak y Love American Style.

Michael Constantine, como Gus en Mi gran casamiento griego Captura de video

El actor trabajó sin descanso durante los años setenta y ochenta en pilotos o papeles pequeños en películas. En tanto, en la década de 1990 tuvo roles más importantes, como en Deadfall, The Juror y Thinner. Más tarde vendría un papel que lo haría aún más conocido, el de Mi gran casamiento griego, una de las películas independientes más exitosas de todos los tiempos. Constantine interpretó al adorable Gus Portakos, el padre del personaje de Nia Vardalos (Toula). Regresaría como Gus en el efímero spin-off televisivo de 2003 My Big Fat Greek Life. Después se tomó un descanso hasta que llegó la secuela Mi gran casamiento griego 2, en 2016, y ese fue su último papel en pantalla.

Vardalos compartió un conmovedor homenaje a su padre en la ficción a poco de que trascendiera la noticia de su muerte. “Michael Constantine, el padre de nuestra familia de reparto, un regalo para la palabra escrita y siempre un amigo”, comienza el mensaje de Vardalos. “Actuar con él vino con una oleada de amor y diversión. Atesoraré a este hombre que le dio vida a Gus. Nos dio tantas risas y ahora merece un descanso. Te amamos Michael”, concluye.

LA NACION