Murió Paul Sorvino, actor de Buenos muchachos y de la serie La ley y el orden, a los 83 años

Paul Sorvino, quien interpretó al despiadado mafioso Paulie Cicero en el largometraje de Martin Scorsese Buenos muchachos y al sargento de la policía de Nueva York Phil Cerreta en la serie de televisión La ley y el orden, murió este lunes en Indiana. El actor, padre de la actriz ganadora del Oscar Mira Sorvino, tenía 83 años.

Fue su actual esposa la encargada de dar a conocer la triste noticia a través de un comunicado, en donde aclaraba que su fallecimiento se produjo por causas naturales. “ Nuestros corazones están rotos, nunca habrá otro Paul Sorvino, era el amor de mi vida y uno de los más grandes intérpretes que han engalanado la pantalla y el escenario ”. Además de Mira, Paul era padre de Michael, también actor y productor, y Amanda.

“ Mi padre, el gran Paul Sorvino, ha fallecido”, tuiteó la protagonista de Poderosa Afrodita, de 54 años. “Mi corazón está destrozado: una vida de amor, alegría y sabiduría con él ha terminado. Era el padre más maravilloso. Lo amo mucho. Te envío amor a las estrellas mientras asciendes, papá ”.

Sorvino nació el 13 de abril de 1939 en el barrio de Bensonhurst, en Brooklyn. Su padre era un inmigrante italiano que trabajaba en una fábrica de batas y su madre era ama de casa y profesora de piano. Sus padres discutían con frecuencia, razón por la cual se separaron y él terminó viviendo en California con su madre antes de graduarse.

Fascinado con la voz humana, comenzó a interesarse en el arte, sobre todo en el canto. De adolescente cantaba en los hoteles de Catskills y tomaba lecciones soñando algún día convertirse en cantante de ópera. Sin embargo, una afección de asma le hizo centrarse en la actuación, razón por la cual comenzó a ir a la American Musical and Dramatic Academy, en donde estudió con Sanford Meisner y William Esper y cultivó el arte del escenario.

Los ejercicios que realizaba para aprender a controlar su asma mediante la respiración lo llevaron a debutar en Broadway, en donde se unió al elenco de la comedia musical Bajour, en 1964.

Paul Sorvino y su hija Mira durante una fiesta a beneficio de Amnesty International, en 2004. Amanda Edwards - Getty Images North America

Durante sus más de 50 años de carrera, Sorvino logró forjar una sólida carrera en el mundo del cine, el teatro y la televisión. Además de sus papeles en Buenos muchachos y La ley y el orden, el actor participó en proyectos como Romeo + Julieta, Reds, A Touch of Glass, Nixon, The Rocketeer, The Firm: Fachada, Viaje a las estrellas: nueva generación, Repo! The Genetic Opera, The Bronx Bull y Rules Don’t Apply, solo por nombrar algunos.

Sorvino también era un respetado tenor que hizo realidad su sueño al actuar en la Ópera de Nueva York en el Lincoln Center en 2006. Según el comunicado difundido por la familia, en sus momentos libres disfrutaba de escribir y realizar esculturas.

En 1973, recibió una nominación al Tony y un premio Drama Desk por su interpretación del inescrupuloso Phil Romano -uno de los cuatro ex jugadores de básquetbol de secundario que se reúnen para visitar a su antiguo entrenador- en la producción original de Broadway de That Championship Season, de Jason Miller, obra ganadora del Premio Pulitzer de teatro. En 1982 volvió a repetir el papel para el largometraje basado en la misma historia, aunque esta vez se puso en el rol del entrenador.

Paul Sorvino en 2007 TONY CENICOLA - NYTNS

A pesar de su extensa trayectoria, su papel en Buenos muchachos es sin lugar a dudas el más recordado por todos. “Había hecho muchas comedias y también dramas, pero nunca había hecho un tipo realmente duro”, le dijo al New York Times en 2015, cuando se cumplieron 25 años del estreno del film. “Este papel requería una letalidad que yo sentía que estaba muy por encima de mí. Llamé a mi representante tres días antes de empezar a rodar y le dije: ‘Sacame de aquí. Voy a arruinar la película de este gran hombre y me voy a arruinar a mí mismo’. Él, que es sabio, dijo: ‘Llamame mañana y si es necesario te saco’”, recordó entonces. “ De repente pasé por el espejo del pasillo para ajustar mi corbata. Estaba inconsolable. Me miré en el espejo y literalmente salté hacia atrás un metro. Vi una mirada que nunca había visto, algo en mis ojos que me alarmó, una mirada sin alma mortal en mis ojos que me asustó y fue abrumadoramente amenazante. Miré al cielo y dije: ‘Lo has encontrado ’”.

“Hay mucha gente que piensa que en realidad soy un gánster o un mafioso, en gran parte debido a Buenos muchachos”, dijo una vez. “Supongo que es el precio que se paga por ser eficaz en un papel”, agregó riéndose del destino. Sorvino también interpretó hombres fuera de la ley en The Panic in Needle Park (1971), The Brink’s Job (1978), The Rocketeer (1991) y The Firm: Fachada (1993).

Paul Sorvino y Ray Liotta en Buenos Muchachos

Más allá de la rudeza que trasmitía gracias a la fama ganada por los personajes que interpretó, Sorvino era un ser sensible. En 1996, cuando su hija Mira se subió al escenario para agradecer su premio Oscar a actriz de reparto por Poderosa Afrodita, se lo pudo ver llorando de emoción y orgullo en la platea del Kodak Theatre.

El actor se casó en 2014 con su tercera esposa, Dee Dee Benkie, una estratega del Partido Republicano y ex ayudante del presidente George W. Bush. La pareja se habían conocido en el programa Your World With Neil Cavuto de Fox News. Además de sus tres hijos, también lo sobreviven cinco nietos.