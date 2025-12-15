Murió Rachael Carpani, actriz de la serie NCIS: Los Ángeles, a los 45 años

La actriz australiana Rachael Carpani, reconocida por su trabajo en NCIS: Los Ángeles, murió hace una semana a los 45 años de forma inesperada. Su hermana Georgia fue la encargada de compartir la triste noticia en Instagram a través de un comunicado, en donde los padres anunciaban que falleció debido a una enfermedad crónica que padecía.

“Con gran tristeza, Tony y Gael Carpani anuncian que su hermosa hija, la querida actriz australiana Rachael Carpani, falleció de forma inesperada pero tranquila tras una larga batalla contra una enfermedad crónica, en la madrugada del domingo 7 de diciembre”, decía el escrito. “El funeral será un acto privado, que se celebrará el viernes 19 de diciembre con familiares y amigos cercanos”, continuaba.

“La familia solicita privacidad en estos momentos tan difíciles y no hará más declaraciones”, concluía el comunicado, que causó conmoción entre los seguidores de la estrella.

Aunque Carpani era conocida por interpretar a Jodi Fountain en la serie australiana McLeod’s Daughters entre 2001 y 2009, también apareció en varias series y películas estadounidenses, proyectando su carrera a nivel internacional.

La actriz fue parte de los elencos de N.C.I.S: Los Ángeles, The Rachels, If There Be Thorns y The Glades. Además protagonizó la serie Against the Wall, de Lifetime, y los films Triángulo, en 2009, junto a Liam Hemsworth, y El camino de regreso, junto a Ben Affleck, en 2020.

Su último papel en pantalla fue en Home and Away, interpretando el papel de Claudia Salini durante la temporada 2024 de la serie.

En 2021, Carpani fue noticia cuando fue trasladada de urgencia al hospital con dolor abdominal y comunicó a sus seguidores que tenía que someterse a una operación por una enfermedad sin especificar. “Hace poco más de una semana ingresé en urgencias con un dolor abdominal agudo y pasé unos días en terapia. Luego me trasladaron a la sala de cirugía”, reveló por aquel entonces.

“Básicamente, se trataba de un caso en el que no escuché a mi cuerpo ni al dolor -¡tiendo a trabajar a pesar del dolor!- dejando que todo empeorara", escribió.

Una publicación fijada en la cuenta de Instagram de Carpani, compartida en marzo de 2024, también hacía referencia a su enfermedad. La actriz compartió algunas instantáneas de una sesión de fotos reciente y señaló que era la primera vez en mucho tiempo que no llevaba “bata de hospital ni medias quirúrgicas”.

También utilizó Instagram para hablar abiertamente sobre su diagnóstico de endometriosis y adenomiosis en 2021, agradeciendo a los médicos por ayudarla a tratar el dolor que había soportado “con los puños apretados” durante dos décadas.

“Me dieron una voz y un espacio sin prejuicios para expresar el hecho de que había sufrido dolor crónico básicamente desde los 13 años”, escribió poniendo en la mesa una enfermedad que sufren miles de mujeres alrededor del mundo y que suele estar mal diagnosticada.

Además de su carrera profesional, Carpani también se pronunciaba abiertamente sobre temas de interés público en las redes sociales, publicando con frecuencia sobre la necesidad de abordar el cambio climático, la violencia doméstica y el trato a los palestinos en Gaza.

En agosto, la hermana de Rachael le dedicó un bonito homenaje por el día de su cumpleaños. “Tanto si se arregla para salir como si se queda en casa trabajando, es la mujer más hermosa que conozco”, escribió Georgia. “Feliz cumpleaños a mi preciosa hermana Rachel Carpani. ¡Nos aportás tanta luz y alegría, te queremos mucho", añadió terminando el mensaje con varios emoticones. La publicación incluía una foto de Rachael sonriendo mientras sostenía una bebida y otra foto de ella trabajando detrás de una computadora.