Daisy Fuentes deslumbra en traje de baño, a los 59 años: “La edad es poder”

Daisy Fuentes, la modelo, actriz y conductora de origen cubano que en la década del 90 fue una de las figuras de MTV y vivió un romance con Luis Miguel, rememoró hace unos días su paso por Baywatch y deslumbró con una serie de postales en traje de baño a sus 59 años.

“Me siento mejor rodeado de agua y naturaleza. El océano tiene una manera de traer todo de vuelta a su lugar. No hay nada como este tipo de energía de tierra”, escribió junto a las fotos que publicó en un carrusel en su cuenta de Instagram días atrás. En ese momento, Fuentes pasaba unos días de relax junto a su marido, el músico Richard Marx, en las playas de Australia.

Daisy Fuentes se animó a la sesión de fotos y habló del poder de la edad Instagram

La actriz y conductora, muy sensual en un traje de baño negro enterizo Instagram

Sentada sobre una roca, Fuentes sacó a relucir sus conocimientos de modelaje y posó para la lente. Además del escotado traje de baño, llevaba unos lentes de sol de gran tamaño y marco negro y el pelo suelto y ondulado. Además, sumó a las imágenes una de un papel escrito en lapicera con la leyenda: “Lo sexy es una energía, no un tipo de cuerpo”. La publicación de inmediato llamó la atención, y sus seguidores se volcaron a comentar lo hermosa que se ve la exconductora.

El año pasado, en un reel dedicado a las mujeres de 50 que decidió fijar en su Instagram, la exmodelo habló del paso del tiempo. “Ser mujer a cualquier edad no es fácil. Llegar a los 50 puede traer consigo algunos retos, pero también representa experiencia y conocimiento. Y eso es hermoso. La edad es sinónimo de poder”, escribió junto al video. Además, acompañó la publicación con algunos hashtags: “La edad es poder”, “Respeto a uno mismo” y “La experiencia lo es todo”.

“Lo sexy es una energía, no un tipo de cuerpo”, escribió en una de las fotos Instagram

Fuentes completó el look con unos enormes lentes de sol de marco negro Instagram

El año pasado, Fuentes ya había hablado del paso del tiempo en sus redes. "La edad es sinónimo de poder”, fue una de sus consignas Instagram

La reconversión y el paso del tiempo

Cuando en octubre del año pasado trascendió la decisión de MTV de despedirse de varios de sus canales de música internacionales, la ex Vj no solo habló del fin de una etapa sino que aprovechó para reflexionar sobre el paso del tiempo.

“Pensé que, si bien es un poco triste, ha sido un poco triste desde hace un tiempo. Creo que MTV tuvo su momento y su historia, ese momento nunca se repetirá, y es hora de cambiar”, comentó Fuentes a la revista People con un dejo de nostalgia, pero también consciente de que mucha agua ha pasado debajo del puente desde aquel tiempo en el que internet era solo un proyecto latente.

Daisy Fuentes, cuando estaba en MTV y hoy

“Todos cambiamos. Tenemos que evolucionar. Y espero que haya otra versión de ellos, igual que hay otra versión de nosotros, de quienes formamos parte de eso y ya no somos los mismos. ¿Por qué deberíamos esperar que el canal sea siempre igual? El mundo ha cambiado tanto", señaló la exmodelo, que después de promocionados romances con Cristian Castro y Luis Miguel, se casó con el cantante estadounidense Richard Marx, en 2015.

La llegada de Fuentes a MTV

En otro tramo de la entrevista, reveló cómo fueron aquellos primeros tiempos en la cadena y cómo fue que llegó a convertirse en una de las mujeres más famosas de toda América: “No conocía a nadie en la industria del entretenimiento. No sé qué me impulsó a pensar que tenía la más mínima posibilidad de convertirme en una estrella mundial en el canal más popular del momento, de formar parte de la historia de la cultura pop. Creo que no era consciente de mis limitaciones. Simplemente me lancé.”

Daisy Fuentes junto a su marido, el músico Richard Marx MICHAEL TRAN - AFP

Con el desparpajo de quien sabe que todo puede ocurrir, Fuentes se decidió a pedir una oportunidad: “Le envié al amigo de un amigo, que trabajaba en la empresa, una grabación de algunos de los informes meteorológicos que había presentado en el canal de Nueva Jersey en el que estaba trabajando. Y recuerdo haber escrito una nota que decía: ‘Sé que esto es en español, pero hablo inglés. Me encanta el canal. Vivo por la música y me encantaría tener la oportunidad de hacer una audición’”.

Y continuó relatando: “No tuve respuesta durante siete meses. Pensé que habían tirado la cinta. Y luego, pasado ese tiempo, recibí un mensaje en mi contestador automático en casa, y era una mujer que decía: ‘Acabo de recibir tu cinta de las audiciones para MTV International, que está en español, y veo que hablas español. Si puedes venir a una audición mañana, será nuestra última plaza’”.

“Así que pensé: ‘¡Dios mío, tengo que ir, pase lo que pase! ¡Tengo que ir!’. Bueno, hubo una tremenda tormenta de nieve y aguanieve en Nueva Jersey. Creo que llegué con entre 45 minutos o una hora de retraso. Llevaba una minifalda de cuero blanca con una chaqueta de cuero con flecos, y no paraba de llover, nevar y de caer aguanieve", recordó.

“Llegué hecha un asco. Mi tren se retrasó. Tuve que esperar un taxi. Todo el mundo se peleaba por uno. Ni siquiera sé cómo lo conseguí. Y la productora me dijo después, porque nos hicimos amigas, que pensó: ‘¿Quién se cree esta chica para llegar una hora tarde a la audición hecha un desastre?’”, recordó entre risas.

“Supongo que, de nuevo, al no conocer mis limitaciones, simplemente fui yo misma. Y eso fue lo que me impulsó a seguir adelante. No sé, si eso ocurriera hoy, creo que tendría mucho más miedo. Supongo que lo que tenía que pasar, simplemente pasó”, finalizó.