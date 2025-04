Murió Sophie Nyweide, actriz de Mammoth y An Invisible Sign, a los 24 años

Sophie Nyweide , quien interpretó a la hija de los personajes de Michelle Williams y Gael García Bernal en el drama romántico de 2009 Mammoth, murió a comienzos de la semana pasada a los 24 años .

La joven falleció el pasado 14 de abril en Bennington, Vermont, según contó su madre, la ex actriz Shelly Gibson, en un comunicado emitido a The Hollywood Reporter. “La policía local está investigando”, agregó la mujer sobre las causas del deceso.

Mammoth, con Michelle Williams, Gael García Bernal y Sophie Nyweide IMDB.com

“Sophie era una chica amable y confiada” , escribió su familia. “A menudo se aprovechaban de ella. Escribía y dibujaba con voracidad, y gran parte de su arte representa la profundidad que tenía y también el dolor que sufría. Muchos de sus escritos y obras de arte son hojas de ruta de sus luchas y traumas . Incluso con esas hojas de ruta, diagnósticos y sus propias revelaciones, sus allegados, además de terapeutas, agentes de la ley y otras personas que intentaron ayudarla, están desconsolados porque sus esfuerzos no pudieron salvarla de su destino”, añadieron.

“ Se automedicaba para hacer frente a todo el trauma y la vergüenza que llevaba dentro, y el resultado fue su muerte . Dijo en repetidas ocasiones que ‘se las arreglaría’ sola y se vio obligada a rechazar el tratamiento que posiblemente podría haberle salvado la vida”, culminaba el mensaje, que no daba más detalles de lo ocurrido.

Con tan solo 10 años, Nyweide había aparecido en siete largometrajes. Siendo tan solo una niña interpretó a una chica cuya madre se muere de cáncer en An Invisible Sign (2010), protagonizada por Jessica Alba. En su crítica para The New York Times, Jeannette Catsoulis admiró su interpretación y dijo que “debería tener un futuro brillante”.

También apareció en Margot at the Wedding (2007), de Noah Baumbach; en Shadows & Lies (2010), protagonizada por James Franco; y en Noah (2014), de Darren Aronofsky, protagonizada por Russell Crowe.

En Mammoth (2009), del director Lukas Moodysson, el personaje de Nyweide, Jackie, pasa gran parte del tiempo con su niñera filipina (Marife Necesito), ya que sus padres estaban demasiado ocupados para hacerse cargo de ella. La joven actriz se encontraba entre los miembros del elenco que se viajaron a Europa para promocionar el drama sueco en el estreno del Festival Internacional de Cine de Berlín.

Sophie Nyweide en Mammoth Grosby Group

Nyweide nació el 8 de julio de 2000 en Burlington, Vermont. Su deseo de ser actriz nació gracias a sus salidas al cine en el Village Picture Shows de Manchester (Vermont), que su madre había comprado en 2003.

“Creció en este cine y dormía en el cine. Tenía una camita en la cabina de proyección y veía muchas películas”, recordó Gibson en una entrevista de 2010, en donde habló de su hija.

Después de ver Alguien tiene que ceder (2003), de Nancy Meyers, cuando tenía 4 años, Nyweide encontró su vocación. “ No paraba de rogarle a mi madre para que me dejara ser actriz. A ella le parecía gracioso porque antes de que yo naciera ella era actriz... pero yo no lo sabía ”, dijo durante una entrevista.

“Me da muchos consejos útiles”, explicó en otra nota que brindó en 2010. “Cómo meterte en tu personaje, cómo hacerlo frente a un espejo o por ti misma, cómo practicarlo una y otra vez para hacerlo bien, cómo probarlo de diferentes maneras y ver cómo sientes que está bien”, enumeró.

El primer papel de Nyweide fue como protagonista de Bella (2006), coescrita y dirigida por Alejandro Gómez Monteverde y protagonizada por Eduardo Verastegui y Tammy Blanchard. El drama ganó el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Luego apareció en un episodio de 2007 de La Ley y el Orden, a lo que siguieron trabajos en las películas de 2007 And Then Came Love y New York Serenade.

Nyweide “era muy feliz cuando estaba en un set de grabación, convirtiéndose en otra persona”, escribió su familia en un comunicado. “Era un lugar seguro para ella... El elenco y el equipo alimentaban su talento y su bienestar. Era una aventurera entusiasta y aprendía las costumbres e incluso los idiomas de cualquier lugar que visitaba. Hacía amigos fácilmente en sus escuelas y veía lo bueno en todo el mundo”.

LA NACION