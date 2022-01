Murió Yvette Mimieux, actriz de La máquina del tiempo y experta en “papeles difíciles”

Yvette Mimieux, la recordada actriz de La máquina del tiempo, murió este martes a la edad de 80 años. Según informó su familia, su cuerpo sin vida fue hallado este martes por la mañana y el informe médico indica que falleció mientras dormía, por causas naturales.

Si bien su carrera fue prolífica, quizá muchos la recuerden por haber protagonizado junto a Rod Taylor la versión cinematográfica de La Máquina del tiempo (1960), a las órdenes de George Pal. Otros de sus grandes éxitos en la pantalla grande fueron Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1962) y El abismo negro (1979).

Yvette Mimieux imdb.com

Su desempeño en La luz en la plaza (1962), en la que interpretó a una joven con discapacidad mental, mereció el reconocimiento de la crítica. De mirada triste y aspecto frágil, pero dueña además de un gran abanico interpretativo, Mimieux se consolidó como una de las actrices especializadas en “papeles difíciles” de los años sesenta. “Supongo que tengo la capacidad de conmover. A menudo me eligieron para prestarle el cuerpo a personajes heridos y sensibles”, reconocía. Y, reflexionaba: “Las mujeres son buenas en cosas emocionales. Somos personas emocionales. Es mucho más difícil ser frío y sin emociones” .

Evidentemente, sus condiciones eran innatas. Antes de pararse por primera vez frente a una cámara, solo había asistido a cursos de danza y de modelaje. La suerte quiso que Jim Byron, un cazatalentos de Hollywood, se viera obligado a aterrizar de urgencia con su helicóptero en las afueras de Los Ángeles y la viera montando a caballo. Allí comenzó su carrera como modelo, hasta que un agente de la Metro Goldwyn Mayer se topó con algunos de sus anuncios publicitarios y la contactó para ficharla.

Yvette Mimieux imdb.com

Quizá por miedo a quedar encasillada, comenzó en cuanto pudo a diversificar los géneros en los que participaba y luego entendió que produciendo tenía un mayor control del producto final. Por eso, se asoció con el director Serge Bourguignon en las películas The Reward y The Picasso Summer, primero, y luego se volcaría también a escribir guiones para televisión.

Aunque algunos lo consideraban un género menor y no era común que una estrella de la pantalla grande decidiera también trabajar en televisión, Mimieux nunca se hizo cargo de ese prejuicio. ” No es la historia de amor que tengo con el cine, pero la televisión puede ser un patio de recreo para ideas interesantes ”, explicaba.

Allí, en la pantalla chica, el público estadounidense la recuerda por su paso, en carácter de estrella invitada, en la serie Dr. Kildare, protagonizada por Richard Chamberlain, donde interpretó a una surfista que padecía epilepsia. Justamente, con esa participación fue protagonista de un hito histórico: fue la primera mujer en mostrar su ombligo en la televisión estadounidense.

Yvette Mimieux junto a Richard Chamberlain imdb.com

Luego llegaría el protagónico en la serie The Most Deadly Game (1970), producida por el mítico Aaron Spelling, para quien un tiempo después escribiría el thriller Hit Lady, 1974. Allí, interpretó a una despiadada asesina. “ ¿Te has dado cuenta de que escriben papeles para mujeres mudas pero no para hombres mudos? Debe ser un sueño masculino: ¡una mujer que puede sentir y oír pero no hablar! Los papeles femeninos son todos unidimensionales. No tienen complejidad en sus vidas. Todo es superficie. No hay nada que jugar. Son objetos sexuales o budín de vainilla ”, fundamentó su decisión de sentarse delante de una máquina de escribir.

Después de haber filmado 25 películas y de haberse convertido, también, en una estrella de la televisión, decidió retirarse en 1992.

Hija de padre francés y madre mexicana, Mimieux siempre sintió una fuerte pasión por los viajes. Por eso, además de la actuación, se recibió de antropóloga y se dedicó, además, a la venta de productos haitianos y a los negocios de bienes raíces, sobre todo en el país natal de su madre.

En cuanto a su vida personal, se casó, en 1959, con el entonces estudiante de psicología Evan Engber. Pasó por segunda vez por el altar en 1972, junto al director Stanley Dohen. Su tercer marido fue Howard Ruby, un acaudalado empresario de bienes raíces con quien permaneció hasta el último día.