Nacha Guevara habló de sus debilidades: “Mi mayor miedo es a la pobreza”

Este mediodía, Nacha Guevara pasó por la mesa de Es por ahí, en América, y habló de todo: sus miedos, la difícil relación con su madre y los motivos por los cuales desistió de estar en pareja a esta edad.

Con un nuevo proyecto listo para debutar en el teatro Opera, la actriz y cantante contó cómo surgió la idea de hacer Que los cumplas feliz en pandemia. “Es una obra que estaba programada para junio, ahora se pasó para septiembre y si no la haré a los 81. Se trata de las peripecias de una persona para atravesar el cumpleaños solo. Es la frustración de no poder festejarlo tradicionalmente. Es un musical con mucho humor y muchas cosas nostálgicas”, reveló quien vivió esta situación en carne propia cuando el año pasado festejó sus 80 en soledad. “Lo pase sola, pero a la vez fue el cumpleaños más feliz que tuve porque recibí mucho amor de la gente”, indicó.

Tras advertir que sus invitados tampoco serían muchos, ya que esta pandemia “ha puesto a prueba la amistad y la solidaridad”, Guevara llamó a rescatar lo positivo de esta catástrofe mundial. “Pareciera que esta pandemia nos da en el lugar más frágil nuestro, entonces la veo como un desafío para fortalecer eso. Es una oportunidad para superar nuestras partes débiles, porque estamos todos muy al borde de nuestras emociones y nuestros miedos”, reflexionó.

Intrigados por saber cuál era su mayor fragilidad, la artista confesó: “Mi miedo es a la pobreza. Hay un dicho hindú que dice: ‘Si no sos sano a los 20, próspero a los 40 y sabio a los 60, nunca serás ni sano, ni prospero ni sabio’. Cuando fueron mis 40, fue mi exilio . Todos mis compañeros de esa época se enriquecieron (Susana Giménez, Antonio Gasalla, Carlos Perciavalle), mientras yo corría la liebre por México, España y Brasil . Entonces perdí ese periodo que parece ser importante para establecer esa parte de la vida que es la prosperidad”, comentó a corazón abierto.

“Aparte este trabajo es muy inestable, la gente solo nos ve cuando hacemos algo. Cree que nuestras vidas es un cúmulo de triunfos. La gente no conoce todos los proyectos que no fueron y que quedaron en un cajón. Y esos proyectos a veces son meses o años de no trabajar y de no tener ningún ingreso. Como ha sido en este último tiempo el comportamiento respecto a los artistas. Nosotros no existimos. No hay sindicatos ni gobierno que haya tenido un gesto con nosotros, salvo SAGAI, que se portó muy bien. Entonces esa inestabilidad constante hace que ese sea mi mayor miedo, nunca saber cómo sigo”, expresó.

En cuanto a qué la enoja en el día a día, Nacha dio un gracioso ejemplo: “Yo soy una persona que ante las grandes crisis soy muy tranquila, muy fría, muy ejecutiva, pero a lo mejor si el taxi llega tarde me vuelvo loca. Cualquier cosita que se sale de su eje en el cotidiano me pone loca”, lanzó, entre risas.

Mientras no quiso hablar de la difícil relación con su madre de 102 años (un vínculo complicado desde la infancia y “lo será hasta el final de nuestros días”), la cantante explicó los motivos por los cuales no cree volver a enamorarse a esta edad. “ Desistí de estar en pareja. Creo que tendría que suceder un milagro . Tendría que conocer a un científico, buen mozo y con sentido del humor, pero es mucho, ¿no?”, bromeó.

