Video: a los 101 años, la madre de Nacha Guevara conmovió a su nieto en TV

Ariel Del Mastro, el hijo de Nacha Guevara rompió en llanto al ver un video de su abuela de 101 años, Clotilde Badalucco. Durante una entrevista en el programa Vino para vos (KZO) que conduce Tomás Dente, Del Mastro hizo un breve repaso sobre su relación con su padre y el vínculo que tiene con su abuela, quien minutos más tarde apareció en la pantalla y le dedicó unas sentidas palabras.

Después de contar la relación que tiene con su abuela, por ser el primer nieto que ella tuvo, Del Mastro, de 58 años, no pudo contener las lágrimas al ver el conmovedor video que ella hizo.

“Ver que nos vamos a convertir en eso es duro. Igual, tiene 101 años, vive sola y tiene una chica que la cuida que cree que es amiga mía porque no quería, no hubo forma de ponerle a alguien que la cuide”, confesó.

El hijo de Nacha Guevara se quebró al ver un video de su abuela de 101 años - Fuente: Net TV

Acto seguido, fue sorprendido con las imágenes de Badalucco sentada en una silla mientras le dejaba en claro lo orgullosa que estaba de él. “Querido, ¿cómo estás? Estoy muy orgullosa de vos. Tengo ganas de darte un gran abrazo y desearte todo lo mejor en tu vida. Una abrazo, hijo querido”, dijo Badalucco con ímpetu frente a la cámara.

Conmovido, el hijo de Nacha no pudo evitar romper en llanto: “Jamás me imaginé que iba a estar mi abuela porque está muy enferma, así que aplausos para la producción. Gracias”, expresó.

Según explicó, la madre de Nacha es una mujer con mucho carácter: “Es dura. No sé como madre porque la otra vez escuché que mi vieja no estaba muy de acuerdo. Cosas de ella porque le pertenece a ella y no creo que todo tenga que ser tan mediático, pero conmigo fue muy afectuosa y siempre estuvo”, justificó.

LA NACION