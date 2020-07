Nació Capri, la primera hija de El Rifle Varela y María Pía Marcollese

El periodista y la modelo se convirtieron en padres

El Rifle Varela se convirtió en papá de Capri. Así lo informó Adrián Pallares en su cuenta de Twitter, donde además reveló que la beba pesó 2,700 kilos y nació por cesárea.

"El Rifle Varela fue papá de su primera hija. Hace un par de horas nació Capri, 2,700 kg. Cesárea programada. La beba y su mamá, María Pía, están en perfectas condiciones. ¡Felicidades para los tres!", reveló el periodista.

Si bien no es muy adepto a hablar de su vida privada, el Rifle venía compartiendo impresiones y fotos de la dulce espera en la que se encontraban con su mujer. Y ella hizo lo propio: luego de que él subiera la primera ecografía, la modelo publicó varias fotos de cómo iba evolucionando la panza.

María Pía Marcollese pasó los últimos cuatro meses de embarazo confinada, por las medidas tomadas para evitar la propagación del coronavirus, motivo por el cual las redes sociales se convirtieron en su refugio.

El Rifle y Pía están de novios hace casi dos años."Lo único que yo le dije es que el día que nos casemos, que no hay fecha y puede ser en cualquier momento, que vayamos al Registro Civil solos con los testigos y nos casamos, que no lo sepa nadie. Pero no por temas de medios. Porque independientemente de que los dos somos personas que tal vez para un medio de espectáculos interesaría saber si nos casamos, porque los dos somos reconocidos, me gustaría que fuera algo privado, pero privado", había contado el periodista en una nota.

Y sumaba sobre cómo se imaginaba a su chica como madre: "No va a ser un diez como mi madre, va a ser un mil. En eso es estupenda, tiene todas las cualidades".