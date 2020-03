Juan Manuel "Rifle" Varela pronto será papá

El Rifle junto a Pía, dos años atrás Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de marzo de 2020 • 00:39

Luego de la feliz noticia de Abel Pintos esperando a su primer hijo , otro famoso argentino (periodista, en este caso) se encuentra a pocos meses de convertirse en papá por primera vez. Se trata de Juan Manuel "Rifle" Varela, quien, junto a su pareja Pía Marcollese, están esperando un bebé.

En diálogo con LA NACION, El Rifle brindó algunos detalles del momento que está viviendo. Ante todo destacó que lo más importantes es la salud de Pía y del bebé: "Estamos con los recaudos de una mamá primeriza" , y agregó que él también se encuentra en la misma situación de ser papá por primera vez.

En su cuenta de Instagram, Marcollese compartió una imagen de su incipiente pancita, y rápidamente obtuvo centenares de "me gusta", mientras los mensajes de felicitaciones no tardaban en llegar. Según supo LA NACION, ella está de cuatro meses y de momento los protagonistas de esta historia no revelarán el sexo del bebé. Por su parte, Varela contó que el niño o niña que está por llegar será el más joven de la familia: "Por mi lado es primer todo. Primer hijo, primer sobrino y primer nieto".

La relación del Rifle con Pía no es reciente: ellos comenzaron a salir a comienzos de 2018 . Si bien El Rifle era una cara muy conocida en ese momento, ella tampoco pasaba desapercibida. Marcollese es modelo proveniente de Córdoba, y por esa época trabajaba en Fox Sports. Durante un viaje a Europa que los dos compartieron, el romance finalmente trascendió. Dos años después, la pareja espera su primer hijo, ¡felicitaciones a ambos!