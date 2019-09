La actriz habló de todo en Intrusos Fuente: LA NACION - Crédito: Hernan Zenteno

"Luciana Salazar es como Jorge Asís. Claro que me pregunto cómo sabe todo lo que cuenta. Me gusta ese lugar que está tomando ahora. Luciana es divina; trabajé dos veces con ella en 100 días para enamorarse y en Graduados", contó Nancy Dupláa en Intrusos, el programa de América con el sello de Jorge Rial en el cual la actriz estuvo invitada para hablar de la película que acaba de estrenar: El retiro, con Luis Brandoni.

Simpática y siempre fresca, Nancy habló sin medias tintas de la actualidad política y dijo: "soy re kirchnerista. Muchos no lo dicen porque la gente tiene miedo de perder el trabajo pero yo no". Defendió a Diego Brancatelli que hace unos días sufrió un ataque a su privacidad en Miami, tal y como le sucedió a ella en las vacaciones de invierno cuando subieron a las redes una foto en la cual se la veía en las playas de Ibiza con Pablo Echarri. "Me da bronca el botón que te saca la foto y se la manda a un periodista. Me parece injusto que no pueda irme de vacaciones donde quiero si hace 30 años que trabajo. Lo de Brancatelli es tan injusto. Ellos no quieren que cualquiera comparta sus lugares. Porque nosotros somos del conurbano, venimos de San Martín, de Villa Domínico y hay una idiosincrasia de creer que no podemos ir a los Estados Unidos. Nunca lo van a reconocer porque es políticamente incorrecto pero es así. Ojalá nos vaya bien a todos y no a uno solo. Quiero un país en el que podamos estar a la misma altura, tener los mismos derechos".

Rial quiso saber cómo se llevó con Brandoni durante el rodaje, porque son opuestos políticamente. "Con Brandoni en el fondo queremos lo mismo. Hice el trabajo de saber qué hizo Luis y fue secretario de la Asociación de Actores, luchó por los derechos de los trabajadores. Y en el fondo queremos lo mismo. Nunca habíamos trabajado juntos y no me lo quería perder porque Beto es un emblema".

Dupláa explicó que vive estos tiempos con mucha esperanza. "Alberto (Fernández) es un líder diferente, y lo de Cristina fue magistral porque está sin estar. El que la odia la ve poco y el que la ama sabe que está. Alberto trae un remanso en la comunicación". Y contó una anécdota que vivió en estos días en un hotel de nuestra ciudad. "Un amigo nos prestó un departamento que tiene en un hotel muy paquete y fuimos con Pablo. Nos llevamos la comida, porque comer ahí te sale un ojo. Bajamos a tomar algo al bar del hotel y cuando subíamos dos señoras nos dicen en el ascensor: mirá a estos kirchneristas en este hotel. Entonces yo le contesté: '¿Qué pasa señora, no podemos compartir el mismo lugar que usted, le da bronca? Bueno, vaya acostumbrándose. La señora me gritó, volví para decirle que dentro de poco íbamos a ser más en ese hotel y ella me retrucó algo feo de mi hija. Ahí se me fue la capacidad de pensar. Y todo esto mientras el ascensor abría y cerraba las puertas. Lo más loco es que la amiga nos pedía una foto. Y se sacó la foto nomás".

Finalmente, Nancy contó que sigue en contacto con Gastón Pauls. "Nunca dejamos de ser amigos. Y nos vemos con los chicos de Montaña rusa, con quien tenemos un chat. Gastón es el más melancólico y el que más material tiene, y nos manda fotos". Rial preguntó si Pablo Echarri seguía en contacto con Nataia Oreiro (Nancy fue pareja de Pauls, al igual que Echarri lo fue de Oreiro). "Fue diferente a lo de Natalia -aseguró-. Ellos no se vieron más. Aunque la cruzamos un par de veces y está todo bien. Trabajaría con Natalia, porque tenemos buena onda. Pero Pablo no trabajaría con ella", dijo marcando territorio y entre risas.