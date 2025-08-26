El tierno recuerdo de Nancy Dupláa para celebrar los 22 años de su hija Morena

Este martes, Morena, hija de Pablo Echarri y de Nancy Dupláa cumplió 22 años, por lo que los mensajes para celebrar la ocasión y repletos de amor no tardaron en inundar las redes sociales, sobre todo de sus más cercanos. Debido a esto es que la actriz publicó un tierno recuerdo con una foto retro que no pasó desapercibida por los usuarios.

Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dulpáa cumplió 22 años (Foto: Instagram @duplaa_nancyok)

La ex Verano del 98 compartió a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 800.000 seguidores, una imagen del recuerdo en la que se las ve a ambas fundidas en un abrazo, postal que demostró la profunda conexión que las une desde hace más de dos décadas. “Feliz cumple mi amorcito hermoso”, escribió en la storie que musicalizó con la canción “Lento”, de Julieta Venegas.

Nancy Dupláa y una imagen retro con motivo del cumpleaños de su hija (Foto: Captura Instagram/@duplaa_nancyok)

Luego, se transportó a la actualidad, por lo que subió nuevas fotos del cumpleaños, en las que mostró cómo fue la celebración más reciente de Morena. En las imágenes, la joven posó junto a su torta, que captó la atención por su originalidad: sobre una cobertura oscura, un mensaje escrito en chocolate blanco decía con humor y cariño: “Pendejita de 22, amoor”.

Pero la celebración no terminó ahí. Más tarde, Nancy compartió una imagen que mostraba el outfit que Morena eligió para su cumpleaños: un conjunto total black moderno, compuesto por una remera de manga larga, un short y medias largas de encaje que le daban un toque único y audaz a su estilo.

Nancy Dupláa celebró el aniversario por el natalicio de su hija Morena (Foto: Captura Instagram/@duplaa_nancyok)

La celebración ocurrió tiempo después de que la familia atravesara un duro momento: el fallecimiento de Elsa Quatrocchi, madre de Dupláa. La pérdida generó un profundo dolor, visible en los emotivos mensajes de despedida que sus hijos y nietos compartieron en las redes sociales.

Uno de los homenajes más conmovedores fue el de Luca Martín, hijo de la actriz, quien publicó una foto con su abuela. En la fotografía, se los vio abrazados, con los ojos cerrados, en lo que parece ser un último y sentido adiós. “Cuando se va un ser querido, lo primero que nos viene a la cabeza a algunos es ‘pude pasar más tiempo con ella’. Gracias abuela, fuiste amada por tus hijos, tus nietos y por todos los que supieron ver tu lado amoroso”, escribió.

Luca Martin y el sentido posteo tras la muerte de su abuela (Foto: Captura Instagram/@justlucam)

Por su parte, Nancy le rindió homenaje a su madre con una instantánea de Elsa vestida de enfermera, con un barbijo y una expresión de paz. “Gracias para siempre, mamita”, expresó junto al emoji de un corazón roto.

El conmovedor recuerdo de Nancy Dupláa (Foto: Instagram @duplaa_nancyok)

La noticia de la partida de Elsa llegó tras un tiempo en el que la mujer atravesaba un momento de salud delicado, situación que Pablo Echarri había mencionado públicamente durante los premios Martín Fierro de Teatro, celebrados el 23 de junio. “A mi familia original, mi familia política. Sobre todo a Elsita, mi suegra, que está peleando tal vez su pelea más difícil”, expresó al recibir un galardón y agregó: “Este es un premio especial para ella, para que siga poniéndole fuerza”.