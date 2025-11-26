El susto de Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martín, que derivó en una internación

En las últimas horas, Luca Martin fue noticia y generó una fuerte preocupación entre sus seguidores. El hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin fue internado en una reconocida clínica porteña tras sufrir un repentino dolor en su espalda, acompañado por una sensación de falta de aire. Sin embargo, fue el propio actor e influencer que recurrió a sus redes sociales para contar qué le sucedió y llevar tranquilidad a sus familiares, amigos y fanáticos.

Según su propio relato, este malestar lo sorprendió mientras estaba en su casa y, ante la persistencia de los síntomas, decidió ir a una guardia para recibir atención médica. Lo que el joven no imaginaba es que quedaría internado a la espera de estudios más completos. “Foto de ayer. Tuve un dolor en la espalda. Me quedé sin aire un rato y me asusté… momento vergüenza eterna”, escribió en sus historias de Instagram junto a una foto donde se lo ve acostado en una cama con la típica bata hospitalaria y una pulsera de internación.

Luca Martin IG

“Por suerte no pasó nada y estoy bien. Y ahora tengo esta foto épica para siempre. Gracias por preocuparse” , escribió dando cuenta de su estado de salud actual. Su pulgar hacia arriba intentaba tranquilizar a quienes se alarmaron y quitarle dramatismo a la situación. Su posteo no sólo dio que hablar por el humor característico de Luca sino por quien lo acompañaba en ese difícil momento: Pablo Echarri. En la imagen se lo ve al actor cuidando al joven y ayudándolo a comer, una actitud que refleja el buen vínculo que mantiene con el primer hijo de su mujer, Nancy Dupláa.

Horas después, luego del control médico y de los estudios que, al parecer, no detectaron signos de gravedad, el actor de Sex fue dado de alta y regresó a su casa para continuar con la recuperación. Allí, volvió a agradecer la ola de mensajes que recibió tras compartir lo que le había sucedido. Sus seguidores destacaron la hablilidad que el influencer tiene para comunicar con humor, sinceridad y reflexión los momentos más difíciles de su vida, un sello personal que lo conecta con su audiencia desde hace años.

Algunas alertas

Hace apenas unas semanas, Luca había hablado abiertamente sobre su cuerpo y su salud: reconoció que tiene sobrepeso desde hace tiempo y que eso le genera “ligeros problemas” como cansancio, falta de aire y episodios de apnea durante el sueño. “Tengo sobrepeso y cuando decís sobrepeso, la gente flashea obesidad pero no, no soy obeso por suerte. Tengo sobrepeso pero nada que no pueda bajar. Hablo del sobrepeso en el sentido de los que no tenemos un cuerpo hegemónico o de revista. Tengo sobrepeso desde siempre, es decir, unos kilos de más”, se sinceró a principios de noviembre en una entrevista con la revista Pronto.

A principios de noviembre, Luca habló sobre sus problemas de sobrepeso y las consecuencias que eso le trae en su vida diaria Santiago Cichero/AFV

“En esencia significa que tengo unos ligeros problemas de salud que vienen con eso: me canso más rápido, a veces me falta el aire, aparece la apnea a veces cuando duermo. Todos alertas de ‘no te pases de la raya porque ahí sí te podés pasar a la obesidad y ese es un problema de verdad’. Con eso estoy lidiando constantemente”, contó el expanelista de Desayuno Americano mientras hacía un meaculpa: “Mi peor hábito es comer fuera de horario. Almuerzo y ceno tarde. Gimnasia hago intermitentemente, me falta constancia”, agregó.

Para muchos, esas declaraciones ahora se leen como un posible antecedente del malestar que terminó en su internación. Sin embargo, este joven fanático del cine evitó vincular directamente esos problemas con lo ocurrido y prefirió tomarlo como una señal de alerta para prestarle más atención a su salud.