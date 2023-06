Natalie Portman y su solitaria salida en medio de los rumores de infidelidad de su marido

escuchar

En los últimos días, Natalie Portman ha sido noticia y no precisamente por su trabajo . La actriz protagonizó las principales portadas del mundo tras conocerse una supuesta infidelidad por parte de su marido, Benjamin Millepied. Sin embargo, este fin de semana la intérprete de El cisne negro se mostró muy sonriente en Francia, donde disfrutó de un partido de fútbol del PSG.

Natalie Portman fue vista junto al cantante Nicola Sirkis alentando al Paris Saint-Germain en su último partido de la liga francesa Pierre Suu - WireImage

Las imágenes de una Natalie Portman solitaria y sonriente fueron tomadas durante este sábado en el partido de fútbol entre Paris Saint-Germain y Clermont Foot 63 en el estadio Parc des Princes de la capital francesa. Vestida con jeans, camisa blanca, blazer gris cuadrillé (última tendencia) y anteojos de sol, la estrella hollywoodense se mostró eufórica alentando desde la tribuna y tomando algunas fotografías del encuentro, en el que el equipo de Leo Messi se consagró campeón.

La actriz que creó su propio equipo de fútbol femenino en Los Ángeles es una apasionada de este deporte. Durante todo el encuentro, alentó y sacó fotografías desde la platea Pierre Suu - WireImage

Es la primera salida pública de Portman después de que se filtraran las infidelidades de su marido, Benjamin Millepied Anadolu Agency - Anadolu

Durante el partido, la actriz se encontró con el tenista Novak Djokovic y el actor francés Jamel Debbouze, a quienes saludó efusivamente en el entretiempo. Ambos se mostraron muy amables y simpáticos con ella.

La salida se produjo apenas dos días después de que se filtrara la noticia de que su esposo, Benjamin Millepied, habría tenido una aventura con una mujer de 25 años. La tercera en discordia sería una joven activista climática llamada Camille Étienne. “No se han separado y están tratando de resolver las cosas. Ben está haciendo todo lo posible para que Natalie lo perdone. Él la ama a ella y a su familia” , le dijo una fuente a Page Six confirmando los rumores.

En la platea, Portman se encontró con el tenista Novak Djokovic y el actor francés Jamel Debbouze, a quienes saludó efusivamente. Anadolu Agency - Anadolu

No es la primera vez que la pareja atraviesa una crisis matrimonial . El año pasado habrían estado un tiempo separados, pero ambos lucharon por la relación y superaron los conflictos. “Su mayor enfoque en este momento es proteger a los niños”, agregó el testigo en cuestión en referencia a Aleph, de 12 años, y a Amalia, de 6.

La última vez que se los vio juntos fue hace unos días, más precisamente el 26 de mayo, en un concierto de Beyoncé . Tres días después, la pareja fue captada a los besos y abrazos cenando con amigos en el restaurante Georges de París. Sin embargo, la revista Voici publicó imágenes de Millepied y Étienne reuniéndose en su oficina cinco días antes. Según el registro, el coreógrafo y la activista ingresaron al lugar por separado, y dos horas después, salieron del edificio con apenas 10 minutos de diferencia. Al parecer, este romance ya tendría unos meses ya que la actriz habría descubierto la traición a principios de marzo.

Si bien hasta el momento no ha confirmado ni desmentido nada, la estrella de Star Wars habría insinuado sus problemas matrimoniales un día antes de que el escándalo saliera a la luz. Dicen que Portman recurrió a sus redes sociales para recomendar el último libro que estaba leyendo que curiosamente trata sobre una “esposa afligida”. “Cuando X, una artista polémica y escurridiza, cae muerta en su oficina, su afligida esposa se dispone a descubrir la verdad sobre la vida de X”, escribió la fundadora de The Angel City junto a una foto del libro en cuestión. “En parte ficción narrativa, en parte biografía falsa: la Biografía de X de Catherine Lacey ya se siente completamente original y no puedo esperar para discutirla con todos ustedes. #Elección de libros de junio”, agregó antes de que comenzaran las especulaciones.

Natalie Portman y su marido Benjamin Millepied llevan más de una década casados getty - Getty Images North America

Portman y Millepied se conocieron en 2009 en el set de El Cisne Negro, film en el cual él era su coreógrafo . Un año después, la pareja se comprometió y a los meses, nació su primer hijo, Aleph. En agosto de 2012, los flamantes padres decidieron legalizar su relación en Big Sur, California. “A mi hermoso amor, Benjamin Millepied, quien coreografió la película y ahora me ha dado el papel más importante de mi vida”, dijo la actriz cuando recibió su Oscar a mejor actriz mientras señalaba su incipiente pancita. La familia se agrandó en febrero de 2017 con la llegada de su hija, Amalia.

¿Quién es la tercera en discordia?

Camille Étienne tiene 25 años y es oriunda de la región de Saboya en Francia, donde reside actualmente. Conocida por su activismo en la lucha por el cambio climático y la justicia social, esta joven escribió un libro titulado Por un levantamiento ecológico: superando nuestra impotencia colectiva, realizó varios cortometrajes al respecto y suele frecuentar muchos programas de televisión defendiendo las causas que cree justas.

Según Voici, es amiga de la activista ecológica Greta Thunberg, hija de un guía de montaña y nieta de granjeros. Tiene alrededor de 300 mil seguidores en Instagram y en 2020, fue elegida por la edición francesa de Vanity Fair como una de las “50 mujeres francesas más influyentes”.

