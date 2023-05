Entre libretos, canciones y pelotas: famosos que decidieron invertir en el mundo del fútbol

escuchar

A pesar de que su profesión está muy lejos de las canchas, cada vez son más los famosos que invierten en el mundo del deporte. Ya sea para obtener un rédito económico o por su gran fanatismo, actores, actrices y músicos están incursionando en el negocio del fútbol o el básquet; comprando acciones de clubes, fundando nuevos equipos y cambiando la visión de este juego que durante tantos años estuvo vinculado a los hombres.

Mientras que en la escena local, Marcelo Tinelli fue uno de los pioneros en alternar su trabajo en pantalla con su liderazgo del Badajoz, un club del ascenso español que compró en 1998 [aunque significó un traspié para el conductor]; en el plano internacional celebridades como Ryan Reynolds, Natalie Portman, Elton John y Gloria Estefan están dejando huella y sembrando una nueva era con la pelota.

Ryan Reynolds

Desde 2020, Ryan Reynolds lidera el Wrexham AFC; uno de los históricos equipos galeses Chris Pizzello - Invision

Ryan Reynolds sorprendió al mundo entero cuando en 2020 anunció que se haría cargo del Wrexham AFC, uno de los históricos equipos galeses. Junto a su amigo Rob McElhenney, el actor de Deadpool invirtió casi 2.400.000 de dólares para resucitar a este “gigante dormido” que actualmente compite en la quinta división.

Mejorar la infraestructura del club, profesionalizarlo, reacondicionar sus instalaciones y realizar fichajes que permitan ir subiendo de categoría son algunos de los objetivos del marido de Blake Lively que definió esta experiencia como “emocionalmente agotadora, financieramente idiota y completamente adictiva”.

Rob McElhenney y Ryan Reynolds, dueños del Wrexham AFC, alentando a su equipo desde la tribuna Wrexham AFC

Tras asegurar que ni él ni su amigo están en el club por dinero, Reynolds expresó el motivo por el cual se metió en el mundo del fútbol: “Nos encanta el deporte y contar historias a través de él. Creo que este es un club que puede llegar muy lejos. Estoy obsesionado con Wrexham ahora. Una parte de mí desearía no haber encontrado el fútbol, siento que es un veneno legal. Mi alegría vive y muere los sábados cuando juega el club”, remató, entre risas, en un documental del club que puede verse por Amazon Prime.

Natalie Portman y Cia

Natalie Portman posa con la camiseta del Angel City FC, equipo del cual ella es inversionista

Natalie Portman es otra de las estrellas de Hollywood que decidió invertir en el mundo del deporte. En su caso, la protagonista de El cisne negro se sumó al boom del fútbol femenino y al deseo de fundar una nueva era en las canchas con la creación del Angel City, un equipo que logró gracias a la ayuda y el apoyo de varias amigas y colegas del medio, entre las que se encuentran Eva Longoria, Jessica Chastain, Jennifer Garner y la tenista, Serena Williams.

Serena Willimas, Jennifer Garner, Eva Longoria, Natalie Portman y Jessica Chastain son las inversionistas de este equipo femenino de Los Ángeles

“Comenzamos a ir a los juegos, y rápidamente nos convertimos en fanáticas del deporte, pero lentamente comenzamos a ver que no estaba recibiendo la celebración que merecía. Empezamos a pensar qué pasaría si hubiera un equipo en Los Ángeles”, contó Portman en una entrevista con la revista People sobre cómo surgió este equipo que ya cuenta con un gran caudal de fanáticos.

Además de ganar en la cancha y tener un impacto sustancial en la comunidad, extender el acceso a los deportes para los jóvenes de Los Ángeles es una de las grandes metas de este club.

Matthew McConaughey

“El único deporte que siempre está presente, ya sea en Reykjavik, Cleveland, Nueva York o Ciudad del Cabo, es el fútbol. Mi esposa es brasileña, así que eso me hizo más seguro de escoger el fútbol para invertir. El fútbol se ha vuelto parte de mi familia”, expresó Matthew McConaughey, actual copropietario del Austin FC.

Como inversor de este equipo, el actor de Interstellar quiere hacer historia en las canchas. “Quiero tomar decisiones, quiero crear un legado. No estoy interesado en ser una mascota, una cara, quiero ser más que eso. Siempre he querido construir un equipo desde abajo”, aseguró quien aprovecha cada hueco en el set para pisar la cancha.

Eva Longoria

La actriz de Amas de casa desesperadas no sólo es inversionista del Angel City junto a Natalie Portman sino que, un año después de fundar ese equipo femenino, decidió ir por más y compró acciones en el Necaxa, un club de la liga mexicana. “Así es como tomo mi café ahora que me uní al grupo de dueños del Club Necaxa. Me siento muy emocionada y encantada porque vamos a hacer cosas realmente emocionantes con este equipo”, expresó Eva Longoria al dar la noticia en su cuenta de Instagram.

Elton John

Fanático del Watford desde chico, Elton John fue uno de sus principales inversionistas y hasta llegó a ocupar la presidencia durante la década del ‘80

Desde chico, el músico es simpatizante del Watford. Su fanatismo lo llevó a ser el principal inversionista del club y hasta su presidente durante la década del 80. De hecho, Elton John tiene su propia estatua en el estadio por ser considerado el hombre que sacó a este equipo del olvido y le devolvió su merecida gloria.

Sin embargo, este club también salvó al artista en uno de los peores momentos de su vida. “Años de adicción y depresión, de relaciones fallidas, malas decisiones, juicios y tormentos interminables. A lo largo de todo esto, Watford ha sido una fuente constante de felicidad para mí”, confesó en su autobiografía quien actualmente no posee la mayoría de las acciones, pero sigue siendo una persona muy querida por el club.

Reese Witherspoon

Desde hace un año, Reese Witherspoon es copropietaria del Nashville Soccer Club junto a su exesposo, Jim Toth VALERIE MACON - AFP

Aunque no parezca, Reese Witherspoon es una gran fanática del fútbol . Mirar los partidos importantes, ir con frecuencia a la cancha y disfrutar de este tipo de eventos deportivos en familia siempre fue parte de sus hobbies cuando está fuera de un set. “Como nativa de Tennessee es emocionante ver cuánto crecimiento y desarrollo ha llegado a nuestro estado natal”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram en abril de 2022 para comunicar que era copropietaria del Nashville Soccer Club junto a su exesposo, Jim Toth.

Toda la familia a la cancha para alentar al equipo de Reese Witherspoon Instagram

Will Ferrell

El comediante Will Ferrell es parte de Los Angeles FC desde 2016. “Lo crean o no, uno de los dueños originales es padre de un niño que va a la misma escuela que mis hijos. Él me envió un e-mail en el que decía: ‘No sé si esto te podría interesar. Estamos formando este grupo de propietarios y sé que jugaste al fútbol’. Hablé con mi esposa y pensé que esto podría ser fantástico”, confesó el actor surgido de Saturday Night Live sobre cómo fue su llegada al club.

Fiel a su humor, Farrell enumeró sus mandamientos para su era como directivo en una entrevista con Jimmy Fallon: “No habrá problemas con los jugadores que lleven sus teléfonos móviles en los partidos. Incluso insistiremos para que estén en redes sociales durante el partido. También, jugaremos con un sombrero de cowboy, será uno de los mandamientos de nuestro club”.

Salma Hayek

Salma Hayek tiene mucha injerencia en las decisiones del Stade de Rennes, un club de fútbol francés propiedad de su marido François-Henri Pinault Jon Kopaloff - Getty Images North America

Ella no es la dueña directa pero lo cierto es que tiene mucha injerencia en las decisiones del Stade de Rennes , un club de fútbol francés. Es que su marido, el francés François-Henri Pinault, compró este equipo en 2000 y, desde entonces, es uno de sus principales inversionistas. Se dice que en 2020, Salma Hayek trató de convencer al jugador de la selección mexicana, Edson Álvarez, para que fichara con ellos por 17 millones de dólares.

“Sí, es cierto. Me llamó como una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que viniera a Francia. Eso me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué”, contó el futbolista azteca en una entrevista con Telegraph, tras rechazar la propuesta.

Justin Timberlake

Justin Timberlake es fanático de la NBA por eso, decidió comprar acciones en uno de sus equipos favoritos

Lo suyo no es el fútbol sino el básquet. En 2012, Justin Timberlake se convirtió en uno de los dueños de los Memphis Grizzlies, equipo de la NBA al que sigue desde 2001. Si bien no tiene mucho tiempo -debido a su ajetreada agenda laboral- este músico y actor va a los partidos cada vez que puede y alienta como un hincha más. De hecho, en varias oportunidades se lo ha visto en la cancha probando unos tiros al aro demostrando sus grandes habilidades para este deporte.

Will Smith y Usher son otros de los famosos que apostaron por el mundo del básquet. Mientras que el actor lo hizo en el Philadelphia 76ers, el rapero puso parte de sus ahorros en el Cleveland Cavaliers.

Jennifer Lopez, Gloria Estefan y Fergie

Los Miami Dolphins, un equipo de fútbol americano, cuentan con una amplia lista de inversionistas famosas. Una de las primeras en apostar por este club fue Jennifer Lopez cuando en 2009 compró acciones junto a su exmarido Marc Anthony. Tras su divorcio, la cantante y actriz latina dejó de formar parte, pero otras colegas siguieron sus pasos. Estamos hablando de Gloria Estefan y Fergie, quienes se unieron a este equipo del cual se consideran “muy leales”. Desde hace unos años, las hermanas Venus y Serena Williams también son accionistas de este equipo americano, de hecho son las primeras afroamericanas en la historia de la NFL.

“Habiendo pasado gran parte de mi infancia en el área, estar involucrada con un elemento básico de la cultura de Miami es un gran honor. Esperamos muchos campeonatos y mucho éxito con los Miami Dolphins”, le comentó Serena a People en el momento de la compra.