Nicholas Brendon: revelan nuevos detalles acerca de la trágica muerte del actor

EL 20 de marzo, Nicholas Brendon, actor conocido por haber interpretado a Xander Harris en la serie Buffy, la cazavampiros, fue hallado muerto en su casa de Indiana por un amigo que cuidaba de él. Este miércoles, el forense del condado de Putnam, Todd Zeiner, brindó detalles de la causa de su deceso.

En un comunicado dado a conocer por Page Six, Zeiner confirmó que Brendon “vivía solo y fue descubierto por un amigo de toda la vida que se había quedado a pasar la noche para cuidarlo”.

El viernes pasado, murió el actor Nicholas Brendon, conocido por su trabajo en Buffy, la cazavampiros

Cuando Zeiner contó, además, que cuando llegó después de que el personal médico ya hubiera declarado muerto a Brendon, encontró al actor “en una posición como si estuviera dormido”. El forense añadió que las pruebas encontradas en el lugar de los hechos “indicaban que la muerte había ocurrido muy recientemente”.

Zeiner también confirmó que “no había indicios de que se tratara de un crimen” en la muerte de Brendon, “y nada en el lugar de los hechos indicaba que la muerte fuera otra cosa que natural”.

Nicholas Brendon coprotagonizó Buffy, la cazavampiros junto a Sarah Michelle Gellar 20th Century Fox Television

El cuerpo de Brendon fue trasladado para la autopsia después de que sus familiares lo “identificaron visualmente”. Los resultados toxicológicos y el informe sobre la causa de su muerte aún no están disponibles, y se darán a conocer una vez que se hayan completado todas las investigaciones.

La familia de Brendon compartió la noticia de su muerte el viernes pasado. “Con profunda tristeza, les comunicamos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales”, escribió la familia en un comunicado compartido en Instagram .

El comunicado señalaba que Brendon “había tenido problemas en el pasado” y que “estaba tomando medicamentos y recibiendo tratamiento para controlar su diagnóstico” en el momento de su muerte.

La familia de Nicholas Brendon confirmó su fallecimiento en su propia cuenta de Instagram Captura Instagram (@nicholasbrendon)

La familia de Brendon también pidió privacidad mientras “lloran su pérdida y celebran la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón”.

Brendon ingresó en rehabilitación por problemas de alcoholismo en 2003, luego de haber participado de siete temporadas de Buffy, la cazavampiros.

En 2009, volvió a ingresar en un centro de rehabilitación y tratamiento, tras haber sido acusado de resistencia a la autoridad, agresión a un agente de policía y vandalismo, delitos por los que fue condenado a realizar trabajos comunitarios y a libertad condicional tras declararse culpable.

“Soy el primero en admitir que me he equivocado mucho y que he herido a personas que me importan y que se preocupan por mí”, escribió en Facebook hace unos años.

El actor tenía 54 años Instagram (@nicholasbrendon)

En agosto de 2021, Brendon volvió a ser arrestado en Indiana por supuestamente usar información falsa para obtener medicamentos recetados y fue acusado de fraude de recetas, un delito grave. Al mes siguiente, su representante reveló que este tenía “problemas médicos arraigados y un dolor inmenso”, y que sufría “parálisis en los genitales” y las piernas tras dormir sobre cemento mientras estaba en la cárcel.

Luego, en 2022, Brendon compartió en su cuenta de Instagram que había sido hospitalizado por un “incidente cardíaco”, pero luego borró el posteo sin dar explicaciones.

La imagen elegida por Nicholas Brendon para recordar lo que fue Buffy, la cazavampiros Instagram (@nicholasbrendon)

La trayectoria de Brendon estuvo marcada por la popularidad global que alcanzó tras ser seleccionado en 1997 para interpretar a Xander Harris en la serie creada por Joss Whedon. Su personaje, un joven sin habilidades sobrenaturales que acompañaba a la protagonista en su lucha contra el mal, ayudó a redefinir el arquetipo del “nerd” en la cultura popular estadounidense. En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en 2017, durante el vigésimo aniversario del programa, el actor reflexionaba sobre el impacto de su trabajo: “Hay muchos hombres que me dicen: ‘Me hiciste parecer genial siendo un nerd, torpe y divertido’. Me pregunto cuántos bebés hay ahí fuera gracias a que Xander ayudó a la gente a ser más segura en la secundaria”.

Nacido en Los Ángeles en 1971 como Nicholas Brendon Schultz, también se destacó por su compromiso con causas sociales. Durante el auge de Buffy, la cazavampiros, utilizó su propia experiencia personal para luchar contra la tartamudez, convirtiéndose en un portavoz clave para la Stuttering Foundation of America. Además de su éxito en la televisión, Brendon participó en otras conocidas producciones como la comedia Psycho Beach Partyy tuvo un rol recurrente en la serie Criminal Minds entre 2007 y 2014.