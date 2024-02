escuchar

En las últimas horas, se difundió un polémico video de Peso Pluma en Las Vegas. En las imágenes, filmadas por un seguidor, se lo puede ver caminando por un casino tomado de la mano de una joven. El detalle crucial es que esa chica, a la que se la ve muy cercana al cantante, no es Nicki Nicole, con quien el mexicano mantenía un romance desde el año pasado.

Una de las facetas que más se destacaba de esta relación era el gran compañerismo que mostraban tanto Peso Pluma como Nicki Nicole y el acompañamiento que hacían uno del otro en sus respectivas carreras, pero tras la viralización del comprometedor video, la argentina compartió con sus seguidores un tajante decisión.

Tras los rumores de infidelidad por parte del mexicano, el noviazgo de Peso Pluma y Nicki Nicole llegó a su fin

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy . Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió Nicole en su cuenta de Instagram.

Además la cantante de “Plegarias” eliminó de su cuenta todas las publicaciones con quien - hasta ahora- era su novio.

El claro mensaje que compartió Nicki Nicole con sus seguidores para dar cuenta del fin de su relación con Peso Pluma

Pese a que la reacción de Nicki Nicole deja asentado que la relación llegó a su punto final, las dudas no dejan de surgir en torno al video. Mientras muchos usuarios cuestionaron la actualidad de las imágenes y la identidad de la mujer que acompañaba al mexicano, las especulaciones y los rumores de infidelidad crecieron de forma exponencial.

Lo cierto es que el pasado 10 de febrero, al finalizar el Super Bowl, Peso Pluma asistió a una fiesta con su amigo el DJ Alec Monopoly, que se realizó en un casino en Las Vegas. El cantante junto a su colega compartieron con sus seguidores en las redes lo bien que la estaban pasando. Pero luego se filtraron unas imágenes, en donde se lo ve con la misma ropa que lució en el evento deportivo (un buzo negro de la marca Balenciaga, una gorra de la NFL y anteojos de sol) y de la mano de una misteriosa mujer. Y la complicidad entre ambos despertó alarmas en los seguidores de Nicki Nicole.

Ese mismo día, la trapera argentina se encontraba en el festival Picnic en Costa Rica, y su presencia en aquel evento le impidió asistir al Super Bowl junto a Peso Pluma. La cantante compartió a través de sus redes sociales algunos momentos del concierto y una secuencia de retratos con sus looks. “Si dicen que soy bandida, no les creas”, escribió Nicki. Los seguidores de la artista celebraron el impactante look de la estrella de 23 años, quien minutos más tarde eliminó todas las fotos que tenía en su perfil junto a Peso Pluma.

Peso Pluma y Nicki Nicole en la última entrega de los premios Grammy Getty Images

Por su parte, el mexicano no se pronunció públicamente sobre los hechos y aún conserva los retratos con Nicki, entre los que se destaca una foto de ellos en los recientes premios Grammy, en Nueva York. Las redes sociales se llenaron de comentarios respaldando a Nicki, tras la supuesta infidelidad por parte de Peso Pluma.

LA NACION