Sin dudas, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, es uno de los artistas del momento. Sus canciones suenan en varias partes del mundo, recibió múltiples galardones y su noviazgo con la artista Nicole Denise Cucco, mejor conocida como Nicki Nicole, le dio más trascendencia aún. No obstante, el año no arrancó de la mejor manera para el cantante de 24 años. El mes pasado se cuestionó su participación en el festival de Viña del Mar 2024 por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y en las últimas horas comenzó a circular un video, en donde se lo ve tomado de la mano de una misteriosa mujer en un casino en Las Vegas . En medio de la viralización de las polémicas imágenes, Nicki Nicole eliminó las fotos de la pareja en sus redes sociales haciendo crecer los rumores del fin de la relación.

Tras el video publicado de Peso Pluma tomado de la mano de otra mujer en Las Vegas, Nicki Nicole borró las fotos de la pareja ROBYN BECK - AFP

El pasado 10 de febrero, al finalizar el Super Bowl, Peso Pluma asistió a una fiesta con su amigo el DJ Alec Monopoly, que se realizó en un casino en Las Vegas. El cantante junto a su colega compartieron con sus seguidores en las redes lo bien que la estaban pasando. Pero luego se filtraron unas imágenes, en donde se lo ve con la misma ropa que lució en el evento deportivo (una remera negra de la marca Balenciaga, una gorra de la NFL y anteojos de sol) y de la mano de una misteriosa mujer. Y la complicidad entre ambos despertó alarmas en los seguidores de Nicki Nicole.

Ese mismo día, la trapera argentina se encontraba en el festival Picnic en Costa Rica, y su presencia en aquel evento le impidió asistir al Super Bowl junto a Peso Pluma. La cantante compartió a través de sus redes sociales algunos momentos del concierto y una secuencia de retratos con sus looks. “Si dicen que soy bandida, no les creas”, escribió Nicki. Los seguidores de la artista celebraron el impactante look de la estrella de 23 años, quien minutos más tarde eliminó todas las fotos que tenía en su perfil junto a Peso Pluma.

Por su parte, el mexicano aún conserva los retratos con Nicki, entre los que se destaca una foto de ellos en los recientes premios Grammy, en Nueva York. Las redes sociales se llenaron de comentarios respaldando a Nicki, tras la supuesta infidelidad por parte de Peso Pluma.

Peso Pluma y Nicky Nicole, en la última entrega de los premios Grammy ROBYN BECK - AFP

La polémica presencia de Peso Pluma en Viña del Mar

A principios de octubre, desde las redes sociales del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar confirmaron que el cantante sería uno de los que subiría al escenario. “¡Desde las raíces más profundas hasta los sonidos más modernos, Peso Pluma te hará sentir la verdadera esencia de la música mexicana! Sus letras cargadas de emoción y su poderosa voz te transportarán a un mundo donde la tradición y la innovación se encuentran. Con un estilo único e inconfundible, el mexicano ha conquistado el número 1 en todas las listas, marcando récords y dejando una huella imborrable en la industria musical”, indicaban en la publicación de Instagram en ese entonces.

Peso Pluma

Según el cronograma oficial, al intérprete de “Ella baila sola” le toca actuar en la última fecha, al igual que a María Becerra. No obstante, se cuestionó la participación de Peso Pluma en el evento musical por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. El directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) dio cuenta de que los antecedentes del músico de 24 años son tema de investigación para determinar su presentación en el festival de Viña del Mar 2024, que se realizará del 25 de este mes al 1° de marzo. Hasta ahora, el nombre de Peso Pluma continúa en la lista de participantes, aunque se está a la espera de los resultados de la investigación. La palabra final estará a cargo de los directivos del canal en el cual se transmitirá el festival.

