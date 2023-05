Nico Riera: por qué pasa sus cumpleaños solo y fuera del país y para qué usa sus conocimientos sobre astrología

escuchar

Hace diez años, Nico Riera decidió arrancar su cumpleaños en otra ciudad, en otro país y solo. Esta vez, a sus 38 años, eligió Nueva York, donde apenas pasará cuatro días porque el viernes tiene que volver al escenario del Teatro Regina para protagonizar Plagio, junto a Esther Goris y con dirección de José María Muscari. En una entrevista con LA NACION, el actor revela por qué decide pasar su cumpleaños de esa particular manera, cuenta que aplica todo lo que sabe de astrología en su vida cotidiana, habla de su alborotado inicio en Casi ángeles y dice que es enamoradizo pero que hoy no está en pareja.

-¿Te tomás unas mini vacaciones en el medio del trabajo?

-¡Sí! Esta semana estoy en Nueva York porque este lunes cumplo años y quise pasarlo en esa ciudad. Hace muchos años que decidí pasar mi cumpleaños de viaje. El año pasado estuve en Costa Rica, por ejemplo. Salvo que tenga que trabajar, me voy. Y en este caso tengo funciones viernes, sábado y domingo, así que me lo permití. Hace muchos cumpleaños que viajo.

-¿Cuál fue el lugar más raro en el que estuviste?

-Hace más de diez años, en Galápagos (Ecuador). Fue el primer cumpleaños que pasé afuera, en un hostel en la playa con gente que no conocía, en un fogón en un bar en la arena. Me rompió la cabeza. Fue realmente un inicio en el año. Y decidí que siempre fuera así. Y en Costa Rica me quedé en una casa que estaba a unos metros del mar, y me levantaba a las seis de la mañana para surfear. Un paraíso.

-¿Viajás solo o acompañado?

-Solo. Me dicen que soy un tipo raro, pero lo justifican porque es el arquetipo del actor y tengo más cosas permitidas que si trabajara en una oficina (risas). Y cada vez me digo: “Qué bueno que me fui de viaje”.

-¿A la vuelta hay festejo familiar o con amigos?

-Si, claro. Soy muy familiero también. Voy a comer siempre con mis viejos, a mis hermanos los veo seguidos, tengo mi grupo de amigos del colegio.

-¿Y cómo te sentís con tus flamantes 38?

-Siento que estoy en un muy buen momento. El año pasado estuve en la novela El primero de nosotros y fue un éxito, y de veinte capítulos que iba a tener me quedé en los 60 que duró la tira. La televisión me encanta y cuando terminé apareció Muscari con esta propuesta para hacer Plagio. Y se va dando de a poquito.

-Debutaste siendo muy chico, ¿imaginabas que ibas a seguir y a crecer en esta profesión?

-El deseo original siempre fue estar sobre el escenario y delante de una cámara. Ese fue mi motor. Ya de chiquito era así y no hace mucho encontré un video de cuando era bebé y estaba en el moisés, y de pronto miro la cámara con muchas ganas. ¡Se notaban esas ganas! (risas). Siempre soñé gigante y a medida que fui creciendo en la profesión empecé a entender cuánto disfruto contar un cuento, buscar desafíos, crecer.

-Tuviste algunas etapas sin trabajo, ¿qué hacés en ese momento?

-En general siempre tengo trabajo, hasta en pandemia hice la serie Millenials. Y cuando no trabajo hago un poco de todo o aprendo algo: soy bien geminiano. Estudié astrología, por ejemplo. Arrancó todo gracias al gran Augusto Fernández: cuando empecé a estudiar con él, vinculaba todo el tiempo la astrología a la actuación y a mí me llamaba la atención y un día le pregunté si para ser actor había que estudiar astrología. “Definitivamente”, me respondió. Y al otro día empecé a estudiar en Casa Once, y descubrí ese mundo que me copó.

-¿Por qué?

-Porque me cambió la visión de todo y encontré palabras para ponerle a cosas que no sabía cómo nombrar. Y también me volvió mucho más empático porque puedo entender por qué una persona reacciona de determinada manera. Además, hago análisis por ciclos y sé por qué determinadas personas se están acercando a mí en determinado momento, y qué energías me traen. Uso la astrología como auto conocimiento. En los últimos años se hizo muy popular y muchos tocan de oído y está buenísimo, aunque a veces no hay buenas interpretaciones. Soy muy inquieto, hago surf, boxeo, fútbol, jiu jitsu; me gustan todos los deportes. Me gusta mucho viajar: el año pasado pude ir a Qatar para ver la final del mundo y estaba en la tribuna detrás del arco cuando Messi metió el último penal. Fue una locura.

-¿Qué estás estudiando ahora?

-Quiero hacer un curso de ramen, la sopa japonesa. No es difícil, pero tiene su tradición. En tiempos libres creo proyectos, ideas y trato de materializarlas. Es un viaje lógico e interesante para un actor que trabaja desde los 15 años en producciones grandes. Aprendí mucho y siempre tuve los ojos abiertos, así que esta bueno volverlo en una producción que encare yo.

-¿Estás en pareja?

- Me gusta compartir, tengo vínculos, pero no estoy en pareja hoy. Soy enamoradizo y me gusta, y cuando me meto en una relación, lo hago a fondo. Vivo solo con mis gatas, que van bien para mi estilo de vida porque a veces me voy todo el día.

-Hace poco contaste que te abriste un perfil en una aplicación de comercialización de fotos de pies y ganaste poco dinero, ¿creíste que ibas a hacerte millonario?

-(Risas) Esa aplicación (feetfinder) debería pagarme porque le hice mucha publicidad. Todo empezó cuando subí a mi Instagram un par de stories en las que se veían mis pies y recibí muchos mensajitos sobre eso. Se lo conté a una amiga que me habló de esa aplicación, me hice un perfil, subí un par de fotos de mis pies y se vendieron, pero no descolló.

-¿Con esa plata viajás a Nueva York?

-No… (risas) Habré hecho 200 o 300 dólares así que algo me voy a comprar. Y ahí quedó, no cerré la cuenta. Voy a subir más fotos (risas). Pero igual no me resultó.

-¿Mostrarías otras partes de tu cuerpo?

-No, no lo haría. Hasta los pies llego, y lo hice de curioso. Lo mío es la ficción.

-Estás protagonizando Plagio, una obra original que habla de historias de amor y está protagonizada por cuatro elencos distintos, ¿cómo es la experiencia?

-Lo interesante, después desde ver el proceso y de haber estrenado y ver otras funciones, es que son obras diferentes. Es muy loco ver cómo otro actor interpreta tu rol y cómo cambia tanto con la diferencia de edad, y de género. No es lo mismo ver a dos hombres discutiendo, que a dos mujeres, o a un hombre más grande con una mujer más chica, o al revés. Cada texto se va modificando. La propuesta arranco el año pasado cuando me llamo Muscari. Ya había hecho Casa Valentina con él y fue una muy buena experiencia porque es alguien que te deja hacer. Cuando vi la cantidad de texto de Plagio y que mi compañera a era Esther Goris, pensé que era un gran desafío y tenía que estar a la altura. Me gustó, me genera mucha adrenalina. Es la historia de una pareja donde ella es la candidata a presidente y yo soy su asesor y amante; se vienen las elecciones y hay un conflicto de pareja fuerte, y se puede ver el amor, el deseo, el juego de poder. Se manipulan, se aman, se dicen de todo, se arrepienten. Es una hora y pico de mucha intensidad. Es realmente muy interesante la propuesta.

-Esther Goris y vos tienen dos escuelas distintas, ella del teatro, vos de la tele, ¿cómo funcionan en el escenario?

-Nunca había trabajado con Esther y me encontré con una gran profesional. Ya en los primeros ensayos tenía la letra sabida y propuestas. Tenemos maneras de trabajar distintas y tuvimos que encontrar el punto medio. Por suerte lo hicimos y sobre el escenario se potencian mucho esas diferencias. El texto pide un montón y mi personaje es muy lejano a lo que soy.

-¿Tenés proyectos?

-Tengo un proyecto que le vendí a Disney el año pasado y ya estamos entregando guiones para una serie basada en Las reglas del boxeador, un libro que escribió mi hermana, Jazmín Riera. Es la historia de un chico que quiere vengar la muerte de su hermano, busca un entrenador de boxeo que tiene una sola regla y es que no se enamore de su hija. Y la historia es sobre ese amor prohibido: ella una chica de 18 años que recién sale al mundo y él que viene de un mundo marginal de peleas ilegales, y trabaja para el mafioso de la ciudad. Es un choque de realidades. Estoy en los guiones y también en la producción, y hay idea de que haga un personaje, pero va a ser chiquito. Es muy lindo trabajar con mi hermana. Y estoy con otra peli como productor y actor, en la etapa de guion; es una historia ambientada en Argentina en los ‘90 y la idea es rodar este año. Acá voy a estar en la producción y además, protagonizando. Se llama Señor Cobranza. Siento que estoy en un momento en el que me interesa hacer el recorrido completo, desde que contar, cómo y hasta que salga.

-¿Qué recuerdos tenés de tus comienzos en Casi ángeles?

-Fue un inicio meteórico. Es muy impresionante ver cómo cada uno siguió muy orgánicamente por el camino que realmente quería. Hoy puedo tomar más dimensión de lo que fue porque en ese momento éramos un grupo de jóvenes haciendo lo que nos gustaba, y todo explotaba. Agradezco haber tenido esa escuela. Con el tiempo me di cuenta de que en ese momento era bastante inconsciente y no tenía registro de lo que realmente sucedía y hasta dónde llegaba. Disfrutaba sobre el escenario. Recuerdo que un año hicimos 80 Gran Rex, hacíamos tres funciones por día y bajábamos de una tirolesa desde el pullman con una bandera, con Peter (Lanzani) y Gastón (Dalmau). Fue una locura.

-¿Por qué no seguiste una carrera musical?

-Nunca quise ser músico, siempre quise actuar y mientras pueda seguir haciéndolo hay algo en mí que está calmo. Hacíamos discos, giras y no paramos durante muchos años. En su momento tuve una banda y tocábamos, pero para sacarme el gusto de tocar una guitarra. Pero no es lo que me mueve. Lo mío es la actuación. Muchas veces me llamaron para hacer comedia musical, pero no me veo ahí.

-¿Siguen viéndose?

-De vez en cuando, en algún evento. Y hay un chat que en general no está activo. Pero hay algo que nos une de por vida, por esos seis años que pasamos juntos .

