Nicolás Riera reveló la verdad sobre el regreso de Casi Ángeles

A casi 20 años del estreno de su primera temporada, Casi Ángeles sigue posicionándose como uno de los mayores éxitos de Cris Morena. En medio del Juntos Otra Vez Tour, la gira que Erreway comenzó en 2025, los fanáticos de la historia del grupo de jóvenes huérfanos explotados, quienes encuentran protección y amor en la acróbata Cielo Mágico y el arqueólogo Nico Bauer, siguen ilusionándose con una posible vuelta.

Casi Ángeles se estrenó en 2007

En Último Aviso, el ciclo de streaming de Blender en el que participa junto a José María Muscari, Nicolás Riera se prestó al juego de las definiciones. Entre anécdotas y risas, el actor que dio vida a ‘Tacho’ enfrentó la pregunta que no deja dormir al fandom: ¿Es posible un reencuentro de los Teen Angels en el escenario?"

“A mí me gustaría, siempre la pasé muy bien”, expresó el actor, aunque aclaró de entrada que el factor económico no es menor tras el paso del tiempo. “Obvio que gratis no. Nadie labura gratis”, lanzó entre risas.

Nico Riera se refirió a un posible regreso de Casi Ángeles (Foto: Captura YouTube)

Si bien el artista reveló que “hasta ahora no estuvo la propuesta formal”, admitió que hay “algo dando vuelta”. Sin embargo, el gran obstáculo para ver a los cinco protagonistas originales juntos de nuevo parece ser la logística y la madurez del grupo. “Es más complicado juntarnos todos por las agendas y por hacer una limpieza mental”, explicó, al señalar además que, aunque el afecto está, “hay buena onda con algunos y con otros no”.

Los Teen Angels, la banda de Casi Ángeles Archivo

Ante la dificultad de coordinar con figuras de proyección internacional como Lali Espósito y Peter Lanzani —a quienes considera los más complicados de conseguir por sus rodajes y giras—, ‘Tacho’ propuso una alternativa que sacudió el streaming. Esta alternativa podría ser la clave para que el proyecto vea la luz: unir fuerzas con la “banda rival”.

“Yo lo que haría es un rejunte entre los Teen Angels y los MAN! Saco de ahí los que veo posibles y armo algo nuevo, que es la vuelta de Casi Ángeles. No me importa si eran los MAN! y cantan las dos canciones”, propusieron Nico y Muscari con entusiasmo.

Para el actor, la viabilidad del reencuentro hoy recae en nombres que ve con mayor disponibilidad, como Gastón Dalmau (a quien definió como “posible” por su presente en el streaming), Rochi Igarzábal y la China Suárez, de quien aseguró que, a pesar de estar en Turquía, podría sumarse.

Riera cerró su análisis con una frase que resume el crecimiento de toda una generación que creció con la ficción. Para él, ya no tiene sentido distinguir entre bandos o etiquetas juveniles. “Para mí ya no son más ‘Casi’, ya son los Ángeles”, sentenció.

Cabe recordar que el año pasado, Gustavo Yankelevich ya se había referido a un posible regreso de los Casi Ángeles. Al ser consultado en una entrevista para Canal 4 por sus ficciones favoritas, el productor fue directo al grano y confirmó que el operativo retorno ya está en marcha: “Ahora estamos hablando con Nico (Vázquez)... los que faltan volver son los Teen Angels. Falta Casi Ángeles y estamos en eso”.

Gustavo Yankelevich confirmó la vuelta de Casi Ángeles

A diferencia del “rejunte” propuesto por Tacho, el plan del empresario apunta a los pilares fundamentales de la historia. Según adelantó el productor, el proyecto contaría con el cuarteto que representa el ADN de la serie: “Estarían Nico (Vázquez), Emilia (Attias), Lali y Peter”.