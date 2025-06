Nico Scarpino y Sergio Paglini: un flechazo, un secreto y el deseo que quedó en pausa

La historia de amor de Nicolás Scarpino y Sergio Paglini parece un cuento de hadas. Dicen que fue cosa del destino porque desde la primera vez que se vieron, no se soltaron. Se conocieron en 2009, cuando Scarpino fue a ver Las déspotas, en el Teatro Broadway, donde estaba su amigo Emiliano Rella, que fue el celestino de la pareja.

En ese momento el actor estaba de gira con una obra junto a Facundo Arana, por lo que se demoró un buen tiempo en aceptar la invitación al teatro de su amigo. Y cuando por fin fue, su vida cambió para siempre. “Vi a Sergio sobre el escenario, y ahí me enamoré perdidamente. No sabía qué hacer con eso que me estaba pasando, porque nunca fui extrovertido en el amor. Cuando terminó el espectáculo le pedí a Emiliano que me ayudara a conocerlo (ríe) y me sumé a la comida del elenco. Esa noche charlamos un montón. Fue mágico, como si se hubiese generado un cono de silencio. No sabemos qué sucedía a nuestro alrededor porque no paramos de hablar entre nosotros”, le confiesa emocionado Scarpino a LA NACION.

El uno para el otro

Fue amor a primera vista. Esa noche todos se confabularon para que Nicolás y Sergio quedaran sentados uno al lado del otro y enseguida se notó que congeniaban. Al día siguiente tuvieron su primera cita: fueron a tomar un helado a Vicente López y a caminar a orillas del río. Y ya no tuvieron dudas de su conexión. Se dieron el primer beso y siguieron viéndose cada vez que podían. “Lo nuestro es como una burbuja, y hermoso lo que nos pasa, pero no todo es color de rosa. Tenemos discusiones, por supuesto, pero nos llevan a lugares mejores. Nos seguimos eligiendo y nos atrevemos a la aventura. Es un amor generoso”, cuenta Nicolás.

Nicolás y Sergio en Madrid, en 2022 Gentileza

Al principio mantuvieron la relación en secreto porque todavía ninguno de los dos había hablado de su sexualidad públicamente. Fue un tema que a los dos les costaba enfrentar, sobre todo con la familia. Primero se presentaron como amigos hasta que todos se dieron cuenta de que había amor y fue un secreto a voces que no pudieron guardar por mucho tiempo.

Finalmente pudieron decir la verdad y ambas familias los abrazaron. “Fue complejo para mi salir del clóset. Yo tenía un conflicto conmigo mismo y no me animaba a contarlo. Tengo dos padres maravillosos, aunque me daba miedo decirlo porque tengo amigos que lo dijeron y después los echaron de sus casas. Fue doloroso. Pero gana el amor y mis padres empezaron a verme feliz, conocieron a Sergio que es una persona precisa por donde lo mires”, se sinceró Scarpino en el programa de Mirtha Legrand.

En el verano de 2009 probaron convivencia en Mar del Plata, donde Scarpino hizo temporada junto a Facundo Arana con la obra Poder... se puede. Les fue tan bien que ya no se separaron. De vuelta en Buenos Aires alquilaron una casa y se mudaron juntos. Al año siguiente se fueron de viaje a Disney. Fue como una luna de miel y un deseo del que hablaron casi desde el primer encuentro.

Nicolás Scarpino y Sergio Paglini muy elegantes, en una alfombra roja Ignacio Sánchez - LA NACION

Yo me quiero casar…

Nicolás y Sergio se comprometieron en 2011 y se casaron legalmente el 4 de septiembre de 2015. A los dos les gustaba la idea, pero no se animaban a dar el paso. Hasta que Paglini fue un día a buscar a Nicolás a Aeroparque, pero antes consultó precios para una reunión de cincuenta personas, en un restaurante de la zona. Y le dio la sorpresa a Nico. “Con la noticia del casamiento, la gente está viendo el final feliz, pero hay toda una vida en la que yo tuve tristeza, alegría, no querer reconocerme, no aceptarme. Y todo eso cambió con el tiempo. Hoy tengo un presente hermoso, también gracias a cómo la sociedad se ha abierto con el tema. Estoy muy feliz. Lo que nos pasa es sano y cuando se habla de amor, no interesa más nada. Esto es amor”, decía emocionado en ese momento, en Desayuno americano, por América.

Alguna vez pensaron en ser padres y hasta averiguaron por las opciones que tenían. Por ahora, todo quedó en pausa. “Hubo un momento en el que, de verdad, tuvimos un deseo enorme y nos pusimos en campaña para ver cómo avanzar, pensamos en adoptar e iniciamos los trámites, pero la burocracia en la Argentina es eterna y dolorosa. Y en cuanto a la subrogación de vientre hay un vacío legal muy grande acá, y hacerlo en otro país es muy caro, inviable para nosotros. La pandemia nos frenó un poco, surgió la posibilidad de vivir un tiempo en España y eso volvió a postergarse. Todavía no hay ninguna decisión tomada sobre cómo seguir”, se sincera Scarpino.

Sergio y Nicolás en 2015, cuando formalizaron su relación Archivo

Los dos coinciden en decir que tienen una buena convivencia. “No somos de pelearnos. No existe el no hablarnos o estar dos días sin mirarnos. El respeto siempre está presente y nadie quiere lastimar al otro. Desde que nos conocemos, nos acompañamos en nuestros proyectos y nos potenciamos”.

Nunca protagonizaron un escándalo ni tampoco hubo fantasmas de infidelidad. Sobre el tema, Scarpino contó en una entrevista radial: “Nos elegimos todos los días. Nuestro transitar esta vida juntos tiene que ver con la monogamia y no juzgamos lo que cada quien haga con su vida. Libre albedrío y todos felices, pero nosotros jamás planteamos abrir la pareja”.