En Adiós a Las Vegas, Nicolas Cage interpretó a Ben Sanderson, un guionista que acaba de perder su trabajo en Hollywood por su adicción al alcohol y decide viajar a Las Vegas para beber hasta morir. Allí se cruza con Sera (Elzabeth Shue) de la que se enamora perdidamente. Su trabajo en la película, dirigida por Mike Figgis y estrenada en 1995, le valió al actor un premio Oscar y lo posicionó como una de las estrellas del momento . Sin embargo, esta semana trascendió que quizás esa haya sido la única “retribución” que recibió por su labor.

Cage es parte del conglomerado de estrellas que participan del Festival de Cine SXSW que le lleva a cabo esta semana en Austin, Texas. Allí, el actor, de 60 años, brindó una entrevista al medio digital estadounidense de noticias financieras y empresariales Business Insider en la que confirmó que nunca recibió una compensación económica por su trabajo en aquel film .

Elizabeth Shue y Nicolas Cage en una escena de Adiós a Las Vegas

Sin embargo, le quitó peso al hecho y aseguró: “La verdad es que no he estado pensando en eso. Desempeñé el papel que tenía que desempeñar. Simplemente, tenía que hacerla. No tenía ninguna duda de que sería una experiencia y una gran película. No iba a dejar de hacerlo; me pagaran o no, iba a filmarla ”, explicó el actor, que se encuentra en Austin promocionando su nuevo film, Arcadian.

Cage compartió aquel año la categoría de mejor actor en la entrega de premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood junto a Richard Dreyfuss (Querido maestro), Anthony Hopkins (Nixon), Sean Penn (Mientras estés conmigo) y Massimo Troisi (El cartero). A pesar de haberse impuesto en esa oportunidad frente a colegas destacados, desde entonces solo recibió una segunda nominación, en 2002, por su papel en El ladrón de orquídeas, en la que, curiosamente, también personificó a un atormentado guionista.

Elizabeth Shue fue nominada como mejor actriz y Nicolas Cage se impuso como mejor actor en la entrega de los premios Oscar

Los rumores sobre la falta de paga surgieron cuando Giggis le dijo a The Hollywood Reporter que ni él ni Cage recibieron nunca sus honorarios de 100 mil dólares por dirigir y actuar en la película. En ese momento, el realizador indicó que el estudio le había asegurado que la película nunca obtuvo ganancias. Sin embargo, trascendió que el film, que contó con un presupuesto de 4 millones de dólares, recaudó solo en los Estados Unidos 32 millones .

Los protagonistas del film junto al realizador Mike Figgis

“Y bueno, las cosas fueron así. No puedo quejarme porque a partir de ese momento mi carrera despegó de nuevo y en el siguiente film que hice me pagaron muy bien. Y, en el caso de Nicolas, en un año estaba ganando 20 millones de dólares por película, lo que fue bastante bueno”, explicó el director.

De la ficción a la realidad

En septiembre de 2021, el nombre de Cage estuvo en boca de todos. El actor fue confundido con un vagabundo y expulsado de un elegante restaurante de Las Vegas después de meterse en una pelea de borrachos con el personal del lugar.

El actor fue captado por una cámara en un bochornoso video publicado por el diario británico The Sun. Los testigos de la escena confundieron a la estrella de Hollywood, con una persona borracha sin hogar. Al parecer, había pasado horas tomando whisky y tequila en el bar del restaurante llamado Lawry’s Prime Rib.

Borracho y a los gritos: el bochornoso video de Nicolas Cage en un bar de Las Vegas

Con pantalones animal print, se lo puede ver en las imágenes difundidas sentado en un sillón descalzo y luchando por ponerse las sandalias antes de tambalearse y gritar. Luego, una mujer que se cree que es miembro del personal, le impidió intentar reingresar al restaurante.

Una fuente, que pidió permanecer en el anonimato, le dijo a The Sun: “Estábamos en Lawry’s cuando notamos lo que al principio pensamos que era un vagabundo completamente borracho y ruidoso. Para nuestra sorpresa, resultó ser Nicolas Cage. Estaba completamente destrozado y se estaba peleando con el personal. Estaba en muy mal estado y caminaba descalzo. El personal nos dijo que había estado bebiendo tragos de tequila y whisky ”.

“Le gritaba a la gente y trataba de meterse en peleas cuando finalmente los empleados del lugar le pidieron que se fuera. Estaba tan borracho que apenas podía ponerse las sandalias antes de que lo escoltaran a la salida. Uno de los habitués del lugar terminó llevándolo a su casa”, señalaron.

Nicolas Cage y su esposa, en la última entrega de los premios Oscar VALERIE MACON - AFP

Esa no fue la primera vez que Cage era captado en público en estado de ebriedad. En marzo de 2019, fue filmado haciendo una escena mientras solicitaba una licencia de matrimonio en un tribunal de Las Vegas con su cuarta esposa, Erika Koike. Cuatro días después de la boda, pidió la anulación, alegando que estaba demasiado borracho para entender lo que estaba haciendo.

Un mes después, fue tomado por una cámara de nuevo aparentemente pasado de copas mientras cantaba el clásico de Prince “Purple Rain” en un bar de karaoke en Los Ángeles.

La estrella, que es sobrino del legendario director de El padrino, Francis Ford Coppola, ha hablado anteriormente sobre su necesidad de seguir trabajando para no meterse en problemas. En una entrevista de 2018 dijo: “ Si no tengo un lugar al que ir por la mañana y un trabajo que hacer, puede ser muy autodestructivo. Entonces me voy a sentar y a pedir dos botellas de vino tinto y disolverme, y no quiero ser esa persona, así que tengo que trabajar ”.

