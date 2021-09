Borracho y a los gritos: el bochornoso video de Nicolas Cage en un bar de Las Vegas

Nicolas Cage, de 57 años, fue confundido con un vagabundo y expulsado de un elegante restaurante de Las Vegas después de meterse en una pelea de borrachos con el personal del lugar.

El actor fue captado por una cámara en un bochornoso video publicado por el diario británico The Sun. Los testigos de la escena confundieron a la estrella de Hollywood, que ganó un Oscar por su interpretación de un alcohólico en Leaving Las Vegas, con una persona borracha sin hogar. Al parecer, había pasado horas tomando whisky y tequila en el bar del restaurante llamado Lawry’s Prime Rib.

El actor fue confundido con un vagabundo Filmaffinity - Archivo

Con pantalones animal print y chanclas, se lo puede ver sentado en un sillón descalzo y luchando por ponerse las sandalias antes de tambalearse y gritar. El incidente sucedió el pasado 13 de septiembre. Luego, una mujer que se cree que es miembro del personal, le impidió intentar reingresar al restaurante.

Una fuente, que pidió permanecer en el anonimato, le dijo a The Sun: “Estábamos en Lawry’s cuando notamos lo que al principio pensamos que era un vagabundo completamente borracho y ruidoso. Para nuestra sorpresa, resultó ser Nicolas Cage. Estaba completamente destrozado y se estaba peleando con el personal. Estaba en muy mal estado y caminaba descalzo. El personal nos dijo que había estado bebiendo tragos de tequila y whisky”.

“Le gritaba a la gente y trataba de meterse en peleas cuando finalmente los empleados del lugar le pidieron que se fuera. Estaba tan borracho que apenas podía ponerse las sandalias antes de que lo escoltaran a la salida. Uno de los habitués del lugar terminó llevándolo a su casa”.

No es la primera vez que Nicolas es captado borracho en público en los últimos tiempos. En marzo de 2019, fue filmado haciendo una escena mientras solicitaba ebrio una licencia de matrimonio en un tribunal de Las Vegas con su cuarta esposa Erika Koike. Cuatro días después de la boda, pidió la anulación, alegando que estaba demasiado borracho para entender lo que estaba haciendo.

Un mes después, el padre de dos hijos fue tomado por una cámara de nuevo aparentemente pasado de copas mientras cantaba el clásico de Prince, Purple Rain, en un bar de karaoke en Los Ángeles.

Nicolas Cage en Leaving Las Vegas Archivo

Los problemas de Nicolas Cage

En febrero de este año, Cage se casó con su quinta esposa, Riko Shibata, treinta años menor que él, en una ceremonia íntima en el Wynn Casino de Las Vegas. Luego, The Sun reveló que su madre Joy Vogelsang falleció en mayo a la edad de 85 años después de pasar dos semanas en el hospital.

Cage fue uno de los protagonistas mejor pagados de Hollywood en la década de 1990 y principios de la de 2000 y ha continuado trabajando prolíficamente en películas independientes en los últimos años. En su próximo film The Unbearable Weight of Massive Talent protagonizará la historia como una versión ficticia de sí mismo.

La estrella, que es sobrino del legendario director de El padrino, Francis Ford Coppola, ha hablado anteriormente sobre su necesidad de seguir trabajando para no meterse en problemas. En una entrevista de 2018 dijo: “Si no tengo un lugar al que ir por la mañana y un trabajo que hacer, puede ser muy autodestructivo. Entonces me voy a sentar y a pedir dos botellas de vino tinto y disolverme, y no quiero ser esa persona, así que tengo que trabajar”.