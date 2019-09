Nicolás Francella se va a España a trabajar en una serie

Nuevos rumbos para Nicolás Francella Fuente: Archivo

"Me voy a España durante cuatro meses, a trabajar en una serie", anunció Nicolás Francella, en Cortá por Lozano, en Telefe, feliz de mudarse a Madrid y vivir una nueva experiencia. "Entré por medio de un casting y se dio. Además conocí Europa de muy chico y me gusta eso de que nadie me conozca, ni lo personal ni tampoco en lo profesional. Puedo jugar a ser quien tengo ganas: una basura o un divino", bromeó con la conductora, Verónica Lozano.

Y agregó: "Me voy en noviembre, después de terminar de grabar la novela, y me acompaña mi novia, Cande, y le viene bárbaro porque tenía ganas también de esa experiencia".

El próximo lunes a las 22.15, Telefe pone en pantalla Pequeña Victoria, la tira en la cual el joven tiene un protagónico destacado: "Soy Ariel, un profesor de matronatación y mi personaje va a tener un vínculo con el de Natalie Pérez" .

Si bien toda su energía está puesta en la actuación también forma parte de un emprendimiento gastronómico familiar: un restó en Nordelta, Mailo. "Me metí porque se dio en familia, con el tío Félix. La sociedad está muy bien dividida: yo me encargué de la decoración y la ambientación. Elegí hasta las macetas y las plantas. Tenemos un cheff buenísimo: la vedette del lugar son los ñoquis de zapallo".

El actor confesó que no se lleva bien con las redes sociales ni con la tecnología y que su hermana, Johanna "Yoyi" Francella, es quien le da una mano con ese tema. "Parece un señor de 94 años. Lo ayudo, pero a veces me cansa", denunció Yoyi.

